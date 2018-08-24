Beşiktaş'ın, çok altında bir takımla deplasmanda 1-1 berabere kalması iyi bir sonuç ama oynanan futbol fazla keyif vermediği gibi bazı sıkıntılar ortaya çıktı. Larin, iyi hoş çocuk da Beşiktaş'ın büyük hedefleri için golcüsü değil... Koşacağı yeri bulamıyor, tek vuruşu çok iyi değil. Negredo diyoruz, dün gece cezalıydı ama o da zaten çok ağır. Vagner Love gidici gibi... Peki kim oynayacak? Diğer bir sıkıntı da 10 numara... Talisca zamanında bile o oynamadığı zaman Beşiktaş büyük oranda duruyordu, 10 numara demek illa Messi gibi olacak değil. Liderliği üstlenecek, organizasyonu devam ettirecek, zaman zaman aralara oynayacak ve tabii şut çekecek. Bu eksikliği de gördük. Gelelim Pepe ve Vida'ya... İkisi de ağır. Mesela Partizan'ın attığı ilk gole bakın. Rakip forvet ön direği gösterip arkaya koşuveriyor, kalkıp kafayı vuruyor, Vida kendisinden en az 3-4 metre uzakta. Beşiktaş bu golü yedikten sonra Tolgay'la aynı Partizan'ın attığı gibi bir gol buldu da maça tutundu. İlk yarıda tüm kontrol Beşiktaş'taydı ancak rakip kaleye gitmekte çok rahat değillerdi. İkinci yarı ise bu sefer Beşiktaş maçtaki etkinliğini kaybetti.

Sonuçta; Beşiktaş'ın turu geçmemesi için hiçbir neden yok ama bu kadro bazı eksikliklere rağmen siyah-beyazlıları ligimizde ne kadar taşıyacak işte orası koskoca bir soru işareti. Maç böyle olunca hakemin de tecrübesiz olduğu hemen ortaya çıkıyor. Bazı kart ve faul yanlışları içinde oldu. Ama Caner ve Tolgay'a iki çift lafımız var. Dün gece yaptığınız davranışları başka bir Avrupalı hakeme yapsanız, bedelini daha acı ödeyebilirdiniz.