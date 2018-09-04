VAR sistemi zaman zaman doğru, zaman zaman yanlış kullanılıyor. Örneğin, F.Bahçe- Kayseri maçında bence Şamil'in hareketinde bir kasıt yok. İkili mücadele esnasında top Eljif Elmas'ın altında kalıyor, Şamil'in de düşüncesi sadece topla oynamak. Eljif yerde debelenirken Şamil ona takılıp baldırına basıyor. VAR, hakeme 'tekrar bak' dedi.

Bence hakem yanlış bir yorumla Şamil'i oyundan attı. Buna karşılık Erzurumspor- Başakşehir maçında Özer'in İrfan Can'a yaptığı faulde Bülent Yıldırım, önce sarı kart verdi, ardından VAR 'tekrar bak' dedi. Bülent Yıldırım da sarı kartında ısrar etti ki bence doğru olanı yaptı. Erzurumsporlu oyuncunun hareketi sert ama kırmızı kartı gerektiren bir hareket değil.



BELHANDA'YI TARTIŞMAM!

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında Belhanda olayı hiçbir yorum açıklığı bırakmaksızın net kırmızı kart. Zaten hakem de oyundan atarak öyle yaptı.

Bursa-Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır bana göre fevkalâde bir maç yönetti. Beşiktaş'ın attığı gol ofsayt değildi. Zaten burada VAR hakemi ve hakemin de yorumu çok önemli değil. VAR odasında bilgisayar pozisyonu üç boyutlu inceleyip ileride mi, değil mi diye karar veriyor ve o karar uygulanıyor. Ayrıca Chedjou'nun eline çarpan topta da penaltı olmaması doğru. Mesafe çok yakın ve Chedjou kolunu sakınmaya çalışıyor.



SORULAR

1-F.Bahçe ilk dört maçta 3 yenilgi aldı. Başkan Ali Koç, teknik direktör Cocu ile devam etmeli mi yoksa yol yakınken bu birliktelik bitmeli mi?



2-Beşiktaş istikrarsız futboluna devam ediyor. Kadro olarak ligin en iyilerinden olan siyahbeyazlı ekipteki temel sorun nedir? Problem Güneş'te mi?



3-Galatasaray, Gomis'in ayrılığının ardından yeni bir forvet transferi yapamadı, defans da dökülüyor. Ne olacak takımın durumu?



4-Trabzonspor iyi bir futbolla evinde Galatasaray'a karşı farklı bir galibiyet aldı. Fırtına'nın zorlu maçta oyununu nasıl buldunuz?



5-Kasımpaşa oynadığı futbolla fırtına gibi esiyor. 4'te 4 yaparak ligde lider oldular. Sergilenen bu performans için yorumunuz nedir?