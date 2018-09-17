Fenerbahçe için ölüm-kalım maçı gibiydi... Yenilseler ya da berabere kalsalar hem kaynayan kazan daha da kaynayacak hem de Beşiktaş maçına ciddi moralsizlikle çıkılacaktı. Bu tür karşılaşmalarda oyundan çok sonuç önemli. Dün geceye baktığımızda Fenerbahçe kazanmayı hak etti mi? Hayır... İlk yarıya bakıyoruz, Fenerbahçe bir türlü organize olamıyor. Hücum girişimleri ya pas hataları ya da manasız top kayıplarıyla sona eriyordu. Bu yarıda buldukları tek pozisyon da Konyaspor'un hediyesi... Slimani iyi vurdu, Konyaspor kalecisi Serkan da iyi çıkardı. Üstelik ilk yarıda Konya golü bulabilirdi de... İkinci yarı; Fenerbahçe biraz kıpırdadı. Kıpırdadı da ne oldu? Rakip alana yerleşti top onlarda kaldı hepsi o kadar. Maçın kırılma anı Konyaspor'un Yatabare ile kaçırdığı gol pozisyonu. Yatabare yatarak voleyi vurdu top yere çarptı auta gitti. Şayet Konya bu golü atsa siz bu satırları okuduğunuzda Fenerbahçe'de çok şey simsiyah olacaktı. Top döndü ve Fenerbahçe'nin golü geldi. Golü atan Eljif Elmas ama bence golün baş mimarı sağdan sıfıra inip ortaya çeviren Ayew ve kaleye vuracakken topu sola çıkartıp garanti Eljif'e bırakan Benzia. İki abisinin harika asistleriyle Eljif'e güzel vurmak düştü, o da gerekeni yaptı. Fenerbahçe kötü oyunculardan kurulu bir takım değil. Tek tek baktığımızda asla ortalamanın altında oyuncular değil. Ama birbirlerini tanımıyorlar ve takım daha organize değil. Baş sorumluluk da Phillip Cocu'ya düşüyor.

Ali Palabıyık için zor maç değildi ama tuhaf hatalar yaptı. Bazı kartlar yanlış. Hele hele Fenerbahçe lehine bir serbest vuruş verdi ki evlere şenlik. Kaleye atılan şutta top Konyalı defans oyuncunun vücuduna bitişik sağ pazusuna çarptı ya o serbest vuruş gol olsa ne olacak? Üstelik bu tip pozisyonlarda da protokol gereği VAR devreye giremiyor.