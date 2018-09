Tartışma bitmiştir!

“MHK’nın Fırat Aydınus tercihi mükemmel. Bu seneye çok iyi başladı. Aslında derbilerde artık hakem tartışma döneminin bitmesi lazım. Zira VAR sistemi birçok sorunun önüne geçebiliyor.”

Gözden kaçan ihlalleri kameralar saptarsa VAR hakemi, o adamı Fırat'a attırır



Derbide Fırat Aydınus düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu'nun bu tercihini nasıl buldunuz?

Karar doğru. Zaten Fırat Aydınus, son birkaç yıldır formdaydı. Bu seneye de mükemmel başladı. Kaldı ki ligimizin en deneyimlisi o. Aslında derbilerde artık hakem tartışma döneminin bitmesi lazım. Zira VAR sistemi birçok sorunun önüne geçebiliyor. Ama bazen de çok kaotik bir ortam oluşturuyor. Artık bundan sonra Türkiye liginde hiçbir takım "Ofsayttan gol yedik" ya da "Golümüz hatalı bir şekilde ofsayt ile iptal edildi" diyemeyecek. Ofsayt konusunda VAR hakemleri de kendileri karar vermiyorlar. Sistem pozisyonu dondurup bilgisayara yüklüyor. Defansa mavi, ofansa kırmızı çizgiyi çekiyor. VAR hakemi de kendi yorumunu kullanmaksızın ofsayt mı, değil mi karar veriyor. İkinci konu ise vurma, tekme atma, tükürme gibi VAR sistemi olmadan önce atlanan pozisyonlar. Artık yeni sistemde de bunların yakalanma ihtimali yüzde 99. Topsuz alanda tükürdü, vurdu ya da karambolde tokat attı gibi önceki dönemlerde gözden kaçan birçok ihlal yarın gece gerçekleşirse ve kameralar bu ihlali saptayabilirse VAR hakemi, o adamı Fırat'a attırır. Esas problem şu; öyle pozisyonlar oluyor ki çoğunluk "Penaltı", azınlık ise "Penaltı değil" diyor. İşte bu durumda VAR hakeminin inisiyatifi çok önemli ve bazen Türk hakemleri bu tür pozisyonlarda ego problemi yaşıyor. Cuma gecesi Bursa-Başakşehir maçını izledik. Bir hava topunda arkadan omuz darbesiyle düşen Başakşehirli oyuncu oldu. Hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. VAR devreye girdi, hakem Ümit Öztürk tekrar seyretti ve hiçbir ego kompleksi yaşamadan penaltıyı verebildi. Pozisyon penaltı ama bir çelme, elle oynama ya da ayakla müdahale penaltısı değil. Ya söz konusu pozisyonda VAR hakemi, "Enstantane muallak, gri" deyip de hakeme "Tekrar izle" talimatı vermese ne olurdu? Başakşehir'in penaltısı güme giderdi.



GÜNEŞ, COCU'DAN FERSAH FERSAH İLERİDE...



"Şenol Güneş; derbi atmosferini, rakibi, hakemi ve seyirciyi çok iyi tanıyor. Cocu ise bırakın rakibi tanımayı, böyle bir atmosferi ilk defa yaşayacak."



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu arasında kıyaslama yaparsanız, neler söylersiniz?

Güneş ile Cocu arasındaki kıyas, ölçüsüz bir kıyas olur. Öncelikle Güneş'in korkunç bir avantajı var, zira yıllardır Türkiye liglerinde hocalık yapıyor. Birçok derbi oynadı, atmosferi, rakibi, hakemi ve seyirciyi tanıyor. Cocu ise bırakın rakibi tanımayı, böyle bir atmosferi ilk defa yaşayacak. Üstelik deneyim, ağırlık ve oyuna müdahale konularında da Şenol hocanın, Cocu'dan fersah fersah ileride olduğunu düşünüyorum. Ama bu demek değil ki hocası ileride olan takım maçı kazanır. Bu maçın adı üzerinde derbi. Her şey olabilir.



Geçen sezon kupada Kadıköy'de yaşanan gerginlikler bu maça yansır mı?

Geçen sezon yaşanan kafa yarılma, maçın iptali ve yeniden oynanma kararı bu maça da yansıyacak. Her ne kadar başkanlar dostluk mesajları verse de taraftarın düşüncesine ve eylemine fazla etkili olamayabilir. Perşembe gecesi Vodafone Park'ta yaşandığı iddia edilen bir olay var. Gözümle görmedim ama konuşulanlar Beşiktaş seyircisinin Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlarında Şenol Güneş'in bunları engellemediği, kulaktan kulağa yayılıyor. Fenerbahçe cephesi de bu durumu kınadı. Eğer bu doğru ise yarın gece bunun yansımaları büyük olur. Pek tabii ki maçta yaşanacak olaylar da skor ile alakalı. Mesela Beşiktaş maçın hemen başında öne geçerse hem hakem hem taraftar hem de Şenol Güneş için şartlar çok zorlayıcı olur.



F.BAHÇE KAYBEDERSE SÜPER LİG'DE İŞİ BİTER



Derbide hangi takımı daha şanslı görüyorsunuz?

Bana göre 3 ihtimalin de birbirine yakın olduğu bir maç. Beşiktaş, ciddi defansif problemler yaşıyor. Özellikle arkasına atılan toplarda manasız pozisyonlar veriyorlar. Mütevazı Norveç takımı Sarpsborg karşısında bile son 15 dakikada verdikleri pozisyonları sadece konsantrasyon eksikliğine bağlamak doğru değil. Fenerbahçe ise kanatları iyi kullanamayan bir takım, çok ısırgan da değiller. Orta sahası üretemiyor. Sanki her iki takımın da en önemli silahları duran toplar olacak gibi.



Sezona kötü başlayan, Avrupa'da da Dinamo Zagreb'ten ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe, evindeki derbiyi de kaybederse nasıl sonuçlar ortaya çıkar?

Fenerbahçe bu derbiyi kaybederse, sezonu kaybeder. Eğer taraftar Cocu'ya fazla isyan etmiyorsa Ali Koç'a olan saygı ve sevgisindendir. Ama bunun da kırılma anı Beşiktaş maçı. Bir mağlubiyet anında Cocu'yu takımın başında tutmak kolay olmaz. Başkan Ali Koç ne derse desin bünye kabul etmez ve asıl problem ondan sonra başlar. Cocu'yu gönderince kim gelecek? Daha sonra birçok oyuncu ve sportif direktör Comolli tartışılmaya başlanır ve iş Ali Koç'a kadar uzanabilir.