Sözüm ona Fenerbahçe, Cocu'yu vizyon değiştirmek için getirdi ama dün akşam ilk 11 açıklandığında vizyonu gördük. Eğer koskoca Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım arkada, İsmail Köybaşı da sol önde oyuna başlıyorlarsa takımda vizyon falan değişmemiştir. Aksine hızla sıradan bir Anadolu takımına dönüşmektedir.

Frey diye bir oyuncu almışlar. Kuvvetli, iyi niyetli, fedakâr ama asla bu seviyelerin futbolcusu değil. Sonuçta Fenerbahçe'ye bakıyoruz, tuhaf bir ilk 11'le başa başladılar. 75 dakika hiçbir şey oynamadılar. Orta sahada tüm yük Eljif'le Jailson'un üzerine kaldı. Kanatlarda oynayan ne Ayew ne de İsmail Köybaşı orta sahayı kalabalıklaştıramadılar ve sonuçta Fenerbahçe 1 puan alabildi. Bu demek değil ki dün gece maçı kazanamazlardı. Tabii ki kazanabilirlerdi. Özellikle Mehmet Ekici oyuna girdi, 15 dakika civarında oynadı, bu dakikalarda da Frey, Soldado golleri kaçırdılar. Ekici'nin de harika frikiği direkten döndü.

Fenerbahçe kazansaydı da aynı şeyleri söyleyecektim. Fenerbahçe'nin futbolu içler acısı... Özellikle üretme ve direnç konusunda hiç ama hiç ümit vermiyor. Sivas, neredeyse tüm maç orta sahayı çok rahat geçti. Diğer Sivaslılar, özellikle hücumda Robinho'ya biraz ayak uydurabilseler, ceza alanına kadar gelen Sivas takımı biraz daha yaratıcı olsa Cocu'yu çoktan halıya sarıp yollamışlardı.

Aslında dün gece gördük ki Cocu, Fenerbahçe için asıl kanayan yaradır. Çıkardığı 11 arızalı, oyuncu tercihleri arızalı, oynattığı oyun arızalı. Fenerbahçe bir bir eriyor ve maalesef Ali Koç hâlâ devre arasını beklemekten söz ediyor. Allah yardımcıları olsun. Fenerbahçe'de işler hiç ama hiç iyi gitmiyor.