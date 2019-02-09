F.Bahçe kafayı kaldırmış gidiyordu, alabileceği bir galibiyet daha onları farklı bir hedefe yönlendirecekti ki hiç de hesapta olmayan bir Kayserispor yenilgisi geldi. Peşinen şunu söyleyeyim; bu mağlubiyeti asla ama asla hakem Alper Ulusoy'a bağlamıyorum.

Ama eski bir hakem olarak dün geceki yönetimden utanç duydum.

İlk yarıya bakıyoruz, pozisyon yok, iki takım da organize olamıyor ama sahada çaldığı düdüklerin neredeyse 3'te biri yanlış bir hakem var. Hava toplarındaki fauller yanlış, kartlar yanlış, Şamil, Ekici'nin ayağına basıyor, 'sarı mı olur, kırmızı mı' diye düşünürken, hakem faul bile vermiyor. Ama ilk yarının son dakikasında sarı kart gösterdiği Soldado'nun yüzüne bakmaya devam ediyor. İşte en büyük hata bu. Bir oyuncuya kart göstermişseniz ve oyuncu sizden 3-4 metre uzaksa onun suratına bakmayın. Tahrik edersiniz, atmak zorunda kalırsınız.

İşte dün gece de öyle oldu. 'İlk faulüm' diyen Soldado'nun suratına bakmaya devam eden Ulusoy, muhtemeldir ki bir küfürden dolayı Soldado'yu atmak zorunda kaldı.

Ve ikinci yarı... Belki de maçın en net pozisyonunu F.Bahçe, Jailson ile yakaladı ama beceremedi. İkinci yarı çok koştular, hem gol yememek hem kontradan golü bulmak zorundaydılar ama çok yoruldular. Bu arada Kayserispor Umut ile golü buldu.

Hakem golü verdi. VAR 'Bir daha git bak' dedi, pozisyonda faul falan yok. VAR hakemi eyyam yaptı, Ulusoy kırmızı kartın etkisinde kalıp golü faul diye iptal etti. Şimdi hem MHK'ye hem VAR hakemine hem de Ulusoy'a soruyorum; iptal ettiğin gol faul ise verdiği gol faul değil mi? Oyunun sonlarında Kravets'in Serdar Aziz'in sırtına basması yok mu? Bu gol için niye VAR hakemi, Alper'i çağırmadı.

Bence iki pozisyonda da faul yok.

Futbolda bu tür kafa toplarındaki ikili mücadeleler normaldir.

Türk hakemleri eyyam ortadan kalksın, hatalar ortadan kalksın diye icat edilmiş VAR sistemini bile deldiler.

VAR'la bile eyyam yapıyorlar ya pes doğrusu!

Hayretler içinde izliyorum.