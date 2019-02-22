Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki böyle gol yerseniz değil UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemek, Süper Lig'den bile düşersiniz. Zenit öyle ahım şahım bir takım değil. Ama dün geceki rezillik ya da diğer bir deyimle çok acı veren taraf Fenerbahçe'nin yediği goller...

Yenilen her gol amatör takım seviyesinde...

İlk iki golde Hasan Ali'nin ağırlıklı hatası var. Soldan orta geliyor, ciddi bir yerleşim hatası, rakip vuruyor hem de bomboş vuruyor ve Fenerbahçe maçın hemen başında mağlup duruma düşüyor. Halbuki Zenit gibi takıma yapılacak şey; al topu, bol pas yap, top sende kalsın, duran toplarda hata yapma, turu al gel... Fenerbahçe ilk golü yedi, sonra dengeledi. Tam dengelemişti ki yine amatörce bir yan toptan gol yediler. Sardar Azmoun, Hasan'ın üzerinden güle oynaya golü yapabildi.

Fenerbahçe camiası çok acı çekiyordu ki sahneye Mehmet Topal'ın belki de hayatında attığı en güzel gollerinden biri çıktı. Sol ayağıyla uzak köşeye güzel vurdu. Bu gol moral demekti, tur demekti. İkinci yarıdaki Tolgay değişikliği doğru değişiklikti. 20 dakika Fenerbahçe, Zenit'e top göstermedi.

Maç istenilen gibi gidiyor ve tam Ruslar'ın umudu bitiyorken sahneye önce Moses sonra da Mehmet Topal çıktı.

Chelsea'de oynamış bir adam orta sahada manasız bir şekilde topu Zenit'e kaptırdı.

Uzun topta Topal ayağındaki topu kontrol edemedi ve Azmoun da topu Zenit'e getiriverdi.

Fenerbahçe'de çok büyük problemler var. Kolay ve amatörce goller yiyip ne pozisyon üretebiliyorlar ne de direnebiliyorlar.