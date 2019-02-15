Galatasaray bir üst segmentte maç oynadı. Yani rakip Benfica gibi Süper Lig takımlarının üstünde bir ekip olunca çok tuhaf şeyler farkettik. Önce şu scout ekibinden bahsedelim. Stoper Marcao'yu yere göre sığdıramadılar. Trabzon maçında yedirdiği gol ve dün geceki performansı çok kötü. Tamam hakem penaltıyı verdi ama zeybek oynar gibi niye kafaya çıkıyorsun. Aynı Marcao ikinci bir gol yedirdi ki anlatmakla olmaz. Adamını kaçırdı, sonra omuz omuza geldi, omuzu yedi yere düştü ve Galatasaray kalesinde ikinci golü gördü. Bu adam için Galatasaray 4 milyon Euro bonservis ödedi.

Gelelim Diagne'ye... Kasımpaşa'daki performansını bilmesem attığı gol sayısını hatırlamasam böylesine ağır, böylesine etkisiz bir oyuncuyu Galatasaray'a kim niye aldı diyeceğim. Topsuz oyunda hiç yok. Çabuk defans oyuncuları arasında çok etkisiz. İlk yarı kontrol ve etkinlik Galatasaray'a geçtiği dakikalarda Benfica'nın penaltı golü geldi. Ardından ilk yarı karşılıklı ataklarla geçti ama Galatasaray ikinci yarıya çok iyi başladı. Aslında golü de buldular. Hatta gol sonrasına baktığımızda 'Galatasaray kazanacak galiba' derken yukarıda da belirttiğimiz gibi sahneye Marcao çıktı hem maçı belki de turu Benfica'ya armağan etti.

Sonuçta tur artık çok zor... Kolay değil 1-0 galibiyet bile Galatasaray'a yetmeyecek. VAR sistemi dün geceki maçta yoktu. Ama olsa iddia ediyorum İspanyol hakem verdiği yanlış penaltıyı VAR'a gidip düzeltirdi.