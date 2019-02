MERKEZ Hakem Komitesi, Türk hakemliğini yönetmek yerine maalesef bazı tetikçi hakemler yerleştirip onları göreve atayarak soykırım yaptırıyor. Geçen hafta Erzurumspor'u Özgür Yankaya ile boğdular. Dün gece de G.Saray'ın 12. oyuncusu Ümit Öztürk tarafından Trabzonspor katledildi.

Peki Ümit Öztürk kim? Geçen yıl Alanya'da net penaltıyı vermeyip G.Saray'a şampiyonluğu hediye eden hakemdi. Dün gece de maçı ilk yarıda yanlış kararlarla bitirdi .

İlk penaltıda ofsayt var mı, yok mu tartışılır. Bilgisayar 'ofsayt yok' dedi, inandık ama penaltı yanlış karar.

Onyekuru genç kaleci Arda'nın uzanmış ayağına kendine takıyor. Ardından Trabzonspor, Rodallega ile mükemmel bir gol buluyor ve umutlanıyor ki bu sefer sahneye üzülerek söylüyorum, tetikçi Öztürk çıkıyor.

Nagatomo'nun aleyhine çaldığı bir faulden sonra yüzüne karşı defalarca 'f..k off diyen Nagatomo, oyundan atılmıyor.

Oysa ki daha 48 saat önce Soldado aynı laf yüzünden Kayseri'de atılmıştı. Öztürk'e bu da yetmiyor. Sarı kartlı Diagne'ye ilk yarının son dakikasında dünyanın her futbol kültüründe net sarı kart içeren arkadan müdahalede sarı kart vermiyor. Verse Diagne oyundan atılacak çünkü. Yazıklar olsun! Köy maçlarını yöneten hakemler bile bu iki kırmızı kartı es geçmez. Yok eğer, "f..k off' bir hakaret değilse sarı da mı yok? Peki Saldoda Kayseri'de niye atıldı o halde?

Yine ikinci yarı G.Saray defans oyuncusu ceza alanında Ekuban'ın ayağına basıyor. VAR odası 'seyret' diyor, hakem penaltıyı vermiyor. Aslında bu penaltı tartışılır. Ama burada bir çifte standart var. Bu pozisyonu 'seyret' diyen VAR, niye G.Saray'ın kazandığı penaltıda 'izle' demedi?

Sevgili Yusuf Namoğlu, size büyük sevgi ve saygım olmasına rağmen bu işi götüremiyorsunuz.

Hata başka bir şeydir, bazı tetikçilerle ligi dizayn etmek başka bir şey. Bakın bakalım bu sene ve geçen sene Ümit Öztürk, G.Saray maçlarının yüzde kaçını yönetti.

Sonuç olarak Türk hakemleri VAR'ın da içine ettiler, Türk futbolunun da.