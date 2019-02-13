Müftüoğlu sınıf başkanı bile olamaz!

Kuddusi Müftüoğlu’ndan değil MHK Başkanı, Alanya Atatürk Lisesi’nde sınıf başkanı bile olmaz. Onun zamanında yaşanan birçok yanlış olaydan birkaçını hatırlayalım…

Siz MHK'de Yusuf Namoğlu için, "Artık bu işi götüremiyor" dediniz ve istifa etti. Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, "Namoğlu'nun yerine Kuddusi Müftüoğlu ısıtılıyor" dedi. Siz ne düşüyor sunuz?

Kuddusi Müftüoğlu'ndan değil MHK Başkanı, Alanya Atatürk Lisesi'nde sınıf başkanı bile olmaz. Kötü adam mı? Hayır. Geçmişi kirli mi? Hayır. Ama hakemliğe bakışı, zamanında yaşanan olumsuz olaylar ve en önemlisi insan yönetmedeki başarısızlığı, onu ancak ailesinin başkanı yapabilir. Konuşması, konuşma değil, hitabeti hitabet değil, bir duruşu yok. Hakemlere nasıl güven verecek? Nasıl inandırıcı olacak? Mesela onun zamanında yaşanan birçok yanlış olaydan birkaçını hatırlayalım…

GELMESİ REZİLLİK DEMEKTİR

Yıllar önceydi, o MHK Başkanı'ydı. İstanbul'da bir Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanmıştı. Müftüoğlu, bayram değil seyran değil bu maça Deniz Ateş Bitnel denen bir hakemi atadı. Nasıl, neden, hangi sebeple atadılar, bilmiyorum. Ama atadılar. Hakem Bitnel, maçın içine etti. Hatırlayın, dünya futbol tarihinde de sahada oyuncudan (Salih Dursun) kırmızı kart görmüş yegane hakem olarak tarihe geçti. Peki sonra ne oldu? Trabzon yönetimi basın toplantısı yaptı, Kuddusi apar topar İstanbul'a çağrıldı ve Trabzon haklı olarak Kuddusi'nin kellesini istedi. Peki Kuddusi ne yaptı, "Benim kellemi almayın, ben size Deniz Ateş Bitnel'in kellesini vereyim" dedi ve verdi. O gün bugündür, Deniz Ateş Bitnel hakemlik yapamıyor. Oh ne güzel değil mi Kuddusi! Onu maça veren sensin, Trabzon'un haklı isyanında da kendi kelleni kurtarmak için onun kellesini feda eden yine sensin. Sonuçta baktığımızda Fenerbahçe idarecisi Semih Özsoy, dünkü konuşmasında, infialinde haklıydı. Namoğlu gitti ama Kuddusi'nin gelmesi demek, rezillik demektir. Sayın Demirören ve federasyon da bunu böyle bilsin.

UEFA, VAR HAKEMLERİMİZİ DEVLER LİGİ'NE ALMADI!

UEFA, Türk Merkez Hakem Komitesi'ne öyle bir tokat attı ki sesi Cenevre'den duyuldu. Artık Şampiyonlar Ligi'nde de VAR uygulamaya konuldu.

Şampiyonlar Ligi'nde dünya çapında bir hakemimiz var: Cüneyt Çakır... Bundan böyle Şampiyonlar Ligi'nde VAR yardımcılarıyla maç yönetecek. Tıpkı Türkiye ve Dünya Kupası'nda yaptığı gibi. Bu doğrultuda Türk hakemleri Barış Şimşek ve Hüseyin Göçek, İsviçre'ye çağrıldı, eğitimden geçti, ama maalesef sınıfta kaldılar. Diğer bir deyimle, mesela Çakır, önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde maç yönettiğinde, VAR hakemleri, belki Alman, belki Hollandalı, belki de Rus olacak. Ama Türk olmayacak. Hüseyin ve Barış yetersiz bulunurken, Namoğlu komitesi Murat Ilgaz'ı yiyip Barış Şimşek'i VAR koordinatörlüğüne getirmişti. Görüyorsunuz değil mi, Türkiye'de hatır gönül ve eyyam ile yapılan bazı faaliyetler, UEFA tarafından bile patlatılabiliyor. Bu şu demektir, Türkiye'nin VAR hakemleri yetersiz ve Türkiye'de VAR hastalıklı.

Bunu ben söylemiyorum, UEFA'nın bu kararı, mevcut durumu ispatlıyor.

VE NAMOĞLU İSTİFA ETTİ

Süper Lig'de üst üste yaşanan fahiş hakem hatalarının önüne geçemeyen Yusuf Namoğlu, skandal bir şekilde yönettiği Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığından istifa etti. Namoğlu, konuya ilişkin olarak TRT Spor'a şu açıklamayı yaptı: "İstifamı yarın (bugün) TFF'ye vereceğim. Ayrılacağımı ilan ettim. Herkese söylüyorum. Çok düşündüm. Arkadaşlarla da değerlendirdim. Türk futboluna daha iyi hizmet etmek adına böyle bir karar aldık. Dolayısıyla herhangi bir şekilde yıpranmışlık olmasın diye bu kararı aldık. Geçmişten beri yaptığımız görevler nedeniyle, geçmişteki görevlere ve kimliğimize de zarar vermemek adına bu kararı verdim." Merkez Hakem Kurulu'nun diğer üyelerinin de bugün istifalarını verecekleri öğrenildi.

AYAĞINA BASMAYI ÇARPIŞMA GÖRMÜŞ!

Olay hakem Ümit Öztürk, Trabzonspor lehine verilmeyen penaltı pozisyonu ile ilgili yakın çevresine konuştu. Öztürk, Marcao'nun ceza sahasında Ekuban'ın ayağına bastığı an için, "Maç sırasında penaltı olmadığını ve çarpışma olduğunu düşündüm. Daha sonra VAR'dan çağırdılar, izledim. Orada da bir çarpışma olduğunu ve penaltı olmadığını gördüm. Ancak daha sonra seyrettiğimde büyük hata yaptığımı gördüm" ifadelerini kullandı. Oysa SABAH Spor'un yayınladığı, Türkiye'nin gündemine oturan fotoğrafta her şey net bir şekilde görünüyor. "Milyonlarca insanın izlediği pozisyonu gelip VAR'da izleyeceksin ve hâlâ 'devam' diyeceksin. Ben bunun adını koyamıyorum" ifadesini kullanan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a "Bu kadar net şeylerin hata olduğunu düşünmüyorum. Bu organize bir iş" demişti.