Gün geçmiyor ki VAR uygulaması, Türk futbolunda büyük tartışmalara yol açmasın.

Dün gece de bazı kararlar VAR'a rağmen çok tartışılır. İlki Skrtel'in Zuta'ya yaptığı hamle. Fırat Aydınus, avantaja bırakıyor, pozisyon sonuçlanınca da Skrtel'e sarı kartı veriyor. Fakat pozisyona bakıyoruz ki Skrtel ayaklar yukarıda, çift bacak atlamış ve Konyalı oyuncunun kaval kemiğine teması var. 'Herhalde VAR hakemi çağırıp attıracak' diyoruz. Tık yok! Ve Skrtel sahada kalıyor.

Ardından bir yan topta Konyalı Zuta, Jailson'u suratından itiyor. Ne Jailson ne de kendisi topa vuramıyorlar. Bu sefer VAR hakemi Fırat'ı videoya çağırıyor.

'Herhalde penaltıyı verecek çünkü top onlara doğru gelirken, Zuta, isteyerek Jalison'un suratından itiyor' diyoruz.

Ama Fırat, garip şekilde yine hata yapıp penaltıyı veremiyor.

33'te ise ciddi problem yaşanan bir VAR uygulaması. VAR'da ya hakem yok ya da kötü niyetli bir hakem var. Jahovic, yere düşen Sadık'a basmamak için sendeliyor, buna rağmen basıyor ama vücut ağırlığını hemen diğer bacağının üzerine vererek Sadık'ın zarar görmesini engellemeye çalışıyor. Skrtel'in çift dalmasını es geçen VAR hakemi, bu sefer Fırat'ı yine videoya çağırıyor ve Fırat da inanılmaz bir şekilde hiçbir kötü niyetli basması olmayan Jahovic'i oyundan atıyor.

İlk yarıda 3 tane büyük ve kritik hata ve maalesef VAR uygulamasına rağmen.

İkinci yarıda yine VAR, F.Bahçe'nin bir golünü iptal ediyor.

Valbuena soldan ortalıyor, Mehmet Topal kesin ofsayt. Arkasındaki Alper, ofsayt mı, değil mi tam belli değil. Topal topa hamle yapıyor, kafasının hemen bir santim üzerinden top geçiyor. Alper de kafayla golü yapıyor. Alper ofsayt olmasa bile, Topal ofsaytta topa, oyuna ve kalecinin hamle zamanlamasına müdahalesi var, dolayısıyla gol iptal kararı doğru.



