"Yok efendim scout harikasıymış, yok efendim çok büyük golcüymüş" dediler ve camiayı yediler... Serdar Aziz gibi adamı bedava ver, sonra scout'ların mikroskopla incelediği Marcao'ya 4 milyon Euro ver transfer et.

Sevgili Galatasaraylılar bu harika Marcao, İstanbul'daki Benfica maçında amatörce golü yediren stoper. Bir benzerini de dün gece Erzurum'da yaptı. Hadi anladık Portekiz'de karşısında Seferovic vardı da dün gece Norveç'ten alınmış Rashad Muhammed... Onu da arkasına kaçırdı ve golü yedirdi.

Gelelim santrforlara... Diagne ve Mitroglou... İkisi de çok ağır, ikisi de gezmiyor. Arkadaşlarına duvar olamıyorlar... İddia ediyorum ikisini toplasan Eren Derdiyok'tan sadece biraz kilo fazlalıkları olur hepsi o kadar...

"Onyekuru uçuyor, kaçıyor" dediler ama olmuyor... Futbolun temel öğesi pozisyon almayı bilmiyor. Böyle olunca da Galatasaray bazen iyi bazen çok kötü oynuyor. İlk yarıda golü yediler, kaleye tek şut bile atamadılar. İkinci yarıda biraz toparlanır gibi oldular. Selçuk'un akıllı pası ile başlayan atak sonucu Belhanda ile beraberliği yakaladılar. Ama Galatasaray'ın ne bir hücum organizasyonu var ne de gol vuruşu yapabilecek bir oyuncusu.

Sadece Belhanda, ceza alanı dışından birbirine benzer goller atabiliyor, Feghouli de bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Semih Kaya'nın sağ bek olduğu yerde özellikle ilk yarı hiçbir destek alamadı. Çok net söylüyorum, yeni transferler kurtarıcı değil, bundan sonra Galatasaray'da en çok tartışılan isimler olacaktır. Hakem Cüneyt Çakır puantaj yönünden çok kritik bu maçı kusursuza yakın yönetti.