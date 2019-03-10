Maça baktığımızda iki farklı devre izledik. İlk yarıda Başakşehir adeta bir antrenman maçı oynadı. Üstelik bu dakikalarda da Tolgay, Volkan ve Serdar Aziz'in ortaklaşa hatasından golü de buldu. Tolgay, ceza alanının solunda yattı kalktı, çalımı yedi, İrfan Can ortaladı, Volkan kısa yumrukladı, Robinho da golü yaptı. İlk yarı bittiğinde "Vah Fenerbahçe vah... Başakşehir karşısında ne hallere düştü" dedik. Tıpkı Beşiktaş maçının ilk yarı sonunda dediğimiz gibi... İkinci yarı düzinelerce pas hatası yapan Eljif çıktı, Mehmet Ekici girdi ve kontrol Fenerbahçe'ye geçti. Başakşehir'de Attamah diye bir oyuncu var. Ne zaman seyretsem bireysel hatadan takımına gol yedirdi. Dün gece de öyle... Pası kısa düştü, Soldado aşırttı ve golü yaptı. İşte bu beraberlik golünden sonra futbol adına inanılmaz şeyler yaşandı. Fenerbahçe art arda yüzde 100 gollük pozisyonları kaçırdı. Gol geldi geliyor diyorduk ki gardı düşmüş Başakşehir, Fenerbahçe defansının bir yerleşim hatasından golü buldu. Mossoro çok iyi girdi, içeri çevirdi ve Napoleoni de golü yaptı. Bu gol 3 puandan fazlasıydı. Başakşehir kaybedebilirdi ki kazandı ve belki de şampiyonluk geldi.

Maçın hakemi Hüseyin Göçek tek kelimeyle muhteşem bir maç yönetti. VAR'a gitmedi ama VAR'ın kararını beklediği ve çağrılmadığı tüm pozisyonlarda haklıydı. En kritik an Arda'nın ayağından sekip eline vuran top ama asla penaltı olamaz. Hem yarım metrelik bir mesafe var, hem de top Arda'nın ayağından zıplayıp eline çarptı.