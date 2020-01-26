Fenerbahçe sezonun en iyi maçlarından birini oynadı. Üstelik kime karşı biliyor musunuz, şu anda şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan, Avrupa'da yoluna devam eden Başakşehir'e karşı. Asla abartmıyorum. Fenerbahçe, Başakşehir'i sahadan sildi. İkinci yarıdaki 10-15 dakikalık bölüm dışında Başakşehir gibi bir takım kafasını kaldırıp iki pas yapamadı. İlk yarıda müthiş bir Fenerbahçe vardı. Isla ve Rodrigues kendi sağ kanatlarını mükemmel kullandılar. Kruse, Türkiye'deki en iyi maçını oynadı. Şimdiye kadar çok basit ve amatörce goller yediğine tanık olduğumuz Fenerbahçe, maç boyu Dirar'ın, kaleci Altay'a verdiği hatalı göğüs pası dışında tek pozisyon vermedi. Eğer Başakşehir kalecisi Mert gününde olmasa maç belki de ilk yarıda kopacaktı.

2. yarı oyun biraz daha rolantiye girdiği dakikalarda sahneye Kruse çıktı. Müthiş paslaşmalar Kruse'nin adeta rakip defansı yanıltarak kendine hazırladığı pozisyonla gelen gol... Ve son dakikalarda da Rodrigues'in kişisel çabasıyla getirdiği ve Vedat Muriqi'e 'Al da at kardeşim' dediği gol gelince Fenerbahçe 3 puanı aldı gitti.



YANLIŞTAN DÖNDÜ...

Fenerbahçe dün gece sadece 3 puanı almadı... Bütün camiaya şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu, sadece puan olarak değil, oynadığı futbolla da kanıtladı. Fırat Aydınus oyun genelinde mükemmel maç yönetti. Ama ilk yarının sonunda öyle bir penaltı çaldı ki çaldıktan sonra o da inanmadı, gitti Tolga'ya sordu, o da herhalde yok demiş olacak ki VAR kendisini davet etti, Fırat da yanlışından videoya bakıp birkaç saniyede dönüverdi.