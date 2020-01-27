Konya deplasmanları her takım için yıllardır çok zor olmuştur. Ama dün gece Galatasaray, güle oynaya kazanmasını bildi. Galatasaray'ın çok iyi oyunu mu yoksa Konyaspor'un ciddi bir güç kaybı mı, bu ayrı bir tartışma konusu ama özellikle ilk yarı Galatasaray, istediğini aldı. Önce baskıyı kurdular, Konya'ya topu vermediler ve Falcao ile güzel bir gol atıp perdeyi açtılar. Falcao'nun attığı golde bir anlık beklemesi belki de 20 yıllık bir deneyimin ürünü. İlk anda vurmuyor, bir anlık bekleyip sonra vuruyor. İşte müthiş bir golcü vuruşu ve golcü zamanlaması.

Bu golden sonra da tüm Kontrol Galatasaray'daydı ve Emre Akbaba yine golüne devam etti. Üstelik onun attığı gol de kolay değil. O kadar kapalı köşeden bir gol attı ki vuruş tekniği yanı sıra kaleci hatası ve şans da diyebiliriz.



ASIL SIKINTI FALCAO'DA

2. yarı G.Saray maçı rölantiye aldı.

Top genelde Konya'daydı ama baktığımızda da Konyaspor'un ciddi bir pozisyonu yok. Sıkıntı Falcao'da... Tam G.Saray potaya girmiş 3 puanla dönmüşken sakatlandı. Sakatlığının boyutunu ve cinsini bilmiyoruz ama yaşlı oyunculardaki sakatlık hep korkutucudur. Bir lif kopması ya da adale yırtılmasıysa 3-4 hafta sürebilir ki bu da potaya girmiş G.Saray için hiç iyi değil. Sonuçta G.Saray ben de varım dedi ve lig inanılmaz sıkışık devam ediyor. Koray Gençerler, için genelde iyi diyebiliriz ama ikinci yarının sonlarında Konyaspor'un lehine verilmesi gereken bence bir elle oynama penaltısı var ama ne hakem gördü ne de VAR daveti geldi.