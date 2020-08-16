SORU-Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni talimatını onayladı. Böylece akrabalık ilişkilerine kısıtlama geldi. Özellikle de hakem yaşı 45'ten 47'ye çıkartıldı. Bu kararlar için ne diyorsunuz?

ASLINDA TFF, MHK'nin getirdiği tüm yönetmelik değişikliklerini onaylamadı. TFF, MHK'den asla memnun değil. Fakat görevden aldıklarında büyük problem yaşayacaklarını biliyorlar. Belki aralarında bilemediğimiz fakat bazı TFF üyelerini korkutan korkunç sırlar var. MHK de 'Ben istifa etmiyorum, siz beni görevden alın' diyerek tavır koyuyor. TFF ise MHK'nin istediği değişikliklerden sadece akraba ilişkilerini düzenleyen ve engelleyen bölümünü kabul etti. Manasız, gereksiz bir detay. Saçma sapan bir karar. Ne yani Cüneyt Çakır'ın babası Serdar Çakır, Süper Lig'de örneğin Ali Palabıyık'ın gözlemcisi olursa ne olur ki! Yüksek not verse ne olur, düşük not verse ne olur. Kamuoyu zaten sahada neyin ne olduğunu görüyor. Bu sadece göz boyama ve tribünlere oynamaktır. MHK'nin en sinsi üyesi ki, bence Zekeriya Alp'i de parmağında oynatan odur, Oğuz Sarvan... Onun ciğerini bilirim. 4. hakemliğimi yaptı, seyahatler ettik. Yere bakan yürek yakan cinstendir. Az tanıyan, 'Ay ne efendi adam!' der ama içini bilseniz şaşırırsınız. Aynı Oğuz Sarvan'a soruyorum; babası Muzaffer Sarvan, Oğuz hakemken görevli değil miydi? Gözlemcilik yapmıyor muydu? Bütün MHK üyeleri Muzaffer Sarvan'ın arkadaşı ya da yancısı değil miydi? Dolayısıyla çok çok tuhaf, gereksiz... Asıl karar bu MHK'nin görevden uzaklaştırılması olmalıydı ki TFF, bunu yapamadı. En azından şimdiye kadar yapamadı. Hâlâ bir ay şansları var. Yaptılar, yaptılar… Yapamazlarsa önümüzdeki sezon Türk hakemliğini nasıl '11 Eylül'ler bekliyor, hep birlikte göreceğiz!



Türkiye'nin en yetenekli 3 oyuncusundan biri!

SORU: Emre Belözoğlu futbol hayatına nokta koydu. Sizce nasıl bir futbolcuydu?

EMRE Belözoğlu, Türk futbol tarihinin en yetenekli 3 oyuncusundan biridir. Bu asla tartışılmaz. Hatta kariyerine baktığınız vakit belki de 1 numarasıdır. Kendisini hiç tanımam, ama tanıyanlar dışarıda bir beyefendi, iyi bir arkadaş, mükemmel bir aile reisi olduğu konusunda mutabıklar. Özel yaşantısı, kendine bakması ve son dakikaya kadar mücadele hırsıyla mükemmel bir futbolcuydu. Tek hatası şu; çoğu zaman rakibe, hakeme, rakip seyirciye öfkesini kontrol edememiş, bunu becerememiş, dolayısıyla da oynadığı takım dışında tüm camiaların zaman zaman nefretini kazanmış biriydi. Bunu normal karşılayabilir miyiz, burası tartışılır. O da zaten çoğu zaman öfkesini kontrol edemediğini itiraf ediyor. Şimdi ona büyük bir görev verildi. Futbol bilgisi, liderliği asla tartışılamaz. Umarım artık sportif direktörken de futbolculuğunda yaptığı saha içi hataları yapmaz.



5 tane Messi olsa fark etmezdi

SORU: Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 yenip adeta perişan etti. Bu tarihi galibiyet için yorumunuz nedir?

NORMALDE maç 12-2 falan olurdu. Bayern Münih bence çok iyi bir antrenör buldu. Yıllarca Alman futbol eğitimi içinde yetişmiş, eğitim görmüş, eğitim vermiş ve Löw ile birlikte Alman Milli Takımı'nda çalışmış bir isim Flick. Fizik güçleri pandemiye rağmen olağanüstüydü. Dünya çapında belki Messi'yi geçecek, Neymar'ı sollayabilecek genç oyuncuları var. Ama bu farkın doğması sadece B.Münih'in mükemmelliğinden değil Barcelona'nın rezilliğindendi. Barcelona yönetimi yıllarca tembelliğe alıştı. 'Nasıl olsa Messi bizi kurtarır' dediler, başka bir şeye bakmadılar. Tamam, kabul Messi Barcelona'yı İspanya Ligi'nde, Avrupa'da çok taşıdı. Ama artık gücü bitti. Üstelik diğer oyuncuların performansına baktığımızda Messi 8-2'lik maçta 5 Messi gibi oynamış olsa bile bu sonuç kaçınılmaz olacaktı.