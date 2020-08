Arda yaşlandı, bir yıldır top oynamıyor. Anatomisi atletik sporlar için çok uygun değil. Diliyorum ki eskisi gibi olsun, kurtarıcı olsun

Arda Turan, "Hâlâ Türkiye'nin en iyisiyim' dedi. Başkan Mustafa Cengiz ise teknik kadronun sözlü ve yazılı ısrarı ile aldıklarını vurguladı. Arda, G.Saray'da tekrar büyük bir çıkış yaşayabilir mi? Sizin beklentileriniz ne yönde? Bir tavsiyeniz var mı Arda'ya?

Herkes cinlik peşinde. Buna Arda da dahil, G.Saray yönetimi de. Bir yönetim nasıl olur da Fatih Terim'den yazılı istek talep eder! Bunun sebebi şu; yarın bir gün Arda takımdaki huzuru bozar ya da performans adına hiçbir şey ortaya koyamazsa yönetim camiaya şunu diyecek, "Ey taraftar! Fatih hoca istedi, biz de aldık. İşte belgesi de burada."

Gelelim Arda'ya… Tanımam, iyi çocuk diyorlar. A.Madrid ve Barcelona'da oynamış, tartışmasız üst düzey bir oyuncu idi. Ama günümüz futbolunda bir zamanlar üst düzey olmak başka bir şeydir, üst düzey kalabilmek ise hem bambaşka bir şeydir hem de çok zordur.







NASIL TOPARLAYACAK?

Arda yaşlandı, bir yıldır top oynamıyor. Anatomisi atletik sporlar için çok uygun değil. Nasıl toparlayacak bilmiyorum. Canıgönülden diliyorum ki Arda tekrar eski Arda olsun. Canıgönülden diliyorum ki taraftar onu bağrına bassın, kurtarıcı olsun. Canıgönülden diliyorum ki futbolu bıraktığında G.Saray taraftarı onu Fenerbahçe taraftarının Emre'yi sevdiği gibi sevsin. Ama emin değilim. Tutturamazsa rezil olur. Arkasından teneke bağlarlar ve çok kötü bir sonla futbol hayatını bitirir. İyi niyetli, zeki olduğu da çok açık. İnşallah son birkaç yılını eski Arda gibi tamamlar.







LİGDE KÜME DÜŞME KALKTIYSA HARCAMA LİMİTLERİ DE DEĞİŞİR

TFF'nin açıkladığı harcama limitleri tartışma konusu oldu. Özellikle Fenerbahçe, kendilerine haksızlık yapıldığını düşünüyor ve bir orta yolun bulunması gerektiğine inanıyor. TFF is, kulüplerin verdikleri değerlere göre bir hesaplama yapıldığını söylüyor. Sizce ne olacak?

Diğer kulüplere baktığımızda da bu harcama limitleriyle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Futbol Federasyonu şunu asla diyemez, "Daha önce karar vermiştik. Değerleri siz yolladınız. Hesap da bu".

Niye diyemez biliyor musunuz, TFF zaten eyyamı alışkanlık haline getirmiş. Sezon başında '3 takım küme düşer' diyen Futbol Federasyonu, pandemi sonrasında da 'küme düşme yok' demediği halde ligler bitti, fakat pandemiyi bahane ederek küme düşmeyi kaldırdılar. Bu virüs nasıl bir virüsmüş ki düşen takımları etkiliyor ama zirveye oynayan, şampiyonluğa oynayan takımları hiç etkilemiyor! Madem burada buram buram eyyam yapıyorsun, harcama limitlerini de pekala düzeltebilirsin. Kaldı ki harcama limitlerini düzeltmek, yükseltmek için çok haklı bir neden var. Salgın hastalık hukukta mücbir sebeptir. Dolasıyla mücbir sebebe bağlı ekonomik zorlanmalarda kişi ya da kurumları rahatlatmak hukuken de ahlaken de doğrudur. Fenerbahçe'nin isyanına hak veriyorum.







FENERBAHÇE DOĞRU YOLDA İLERLİYOR...

Fenerbahçe arka arkaya çok önemli transferler açıkladı, Gökhan, Caner, Novak, Mert Hakan... Erol Bulut da takımın başına geldi. Hatta Jose Sosa'yı da alacakları iddia ediliyor. Emre de sportif direktör oldu. Bu anlayış, bu transferler F.Bahçe'yi mutlu sona ulaştırır mı?

Bu transferler zaruriydi. Zira F.Bahçe'nin geçen sene en zorlandığı mevki savunmasıydı. Kenar bekleri ne hücumda ne savunmada etkili değillerdi. Bence F.Bahçe'nin daha da stoper problemi var. Yaptığı transferleri doğru buluyorum. Ama şunu da belirtmeliyiz ki kağıt üzerinde doğru gibi görünen transferler ligin başlamasıyla tutmayabilir, uyum sağlanamayabilir, etkili olmayabilir. Bekleyip göreceğiz.







İNSAN BİR KERE ÖLÜR KORKUNUN SONU YOK!

Bu sezon 420 maç var. MHK bu kadar çok maçın altından nasıl bir kadroyla kalkabilir? Ne yapmalı? Zekeriya Alp ve ekibi devam etmeli mi yoksa kan değişikliği şart mı?

Türk futbol tarihinin en kötü, en sinsi MHK'si ile karşı karşıyayız. MHK deyip o kurulda bulunan tüm arkadaşları da kast etmiyorum. Zekeriya Alp ve Oğuz Sarvan'dan bahsediyorum. Cin olmadan şeytan çarpma konusunda zirve yaptılar. Kafamı kurcalayan, çok rahatsız eden bir soru var; 70 küsur yaşında bir eski futbolcu yani Zekeriya Alp, nasıl oluyor da o koltuğu korumak için her türlü tavizi verip, her türlü insan ilişkilerini araya koyuyor. İhtimalli olarak bu sorunun cevapları çok vahim de olabilir. Ama TFF Başkanı'na, medya patronlarına, kulüp başkanlarına, 'Ne olur bu koltukta devam edelim' deyip müthiş tavizler veriyorlar. Ben Nihat Özdemir'e sesleniyorum, eğer Alp komitesini görevden almazsan ligler başladığında Sayın Başkan bütün fatura size rücu edecek. Paran var, pulun var, huzurun var ama sağlam da bir isim bırak. Önce doğup büyüdüğün F.Bahçe Kulübü'yle büyük problemler yaşadın. Türk futbolunda hiç kimse ama hiç kimse 'Futbolun başındaki Nihat Başkan cesurdur, siyasetten etkilenmez, taviz vermez' diyemiyor. İnsan bir kere ölür. Tavizin sonu yok. Korkunun sonu yok. Zekeriya Alp gibi şu anda kafamda düzinelerce soru işareti olan bir adamın hâlâ orada kalmasına izin vermenin de hiçbir anlamı yok.