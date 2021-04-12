Beşiktaş dün gece iyi oynamadığı bir maçı kazandı ve şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet aldı. Ama Serdar Tatlı ve hakemleri maalesef iflas etti. Size sadece 3 örnek vereyim, bu hakemlerin ve onları yöneten Tatlı'nın ne olduğuna siz karar verin... Aylar önce F.Bahçe-Konya maçında olmayan bir el, VAR tarafından elmiş gibi değerlendirilip, F.Bahçe'nin golü iptal edildi ve sarı-lacivertliler maçı kaybetti. Ama daha sıcak bir örnek var. Şampiyonluğa giden iki takım, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçlarında birbirine benzer iki pozisyon yaşandı. G.Saray-Karagümrük maçında Babel göğüs, el karışımıyla topu kontrol etti, Mohamed'e verdi, o da gol yaptı ama hakem, VAR yardımıyla bu golü iptal etti. G.Saray o maçı kazanamadı. Gelelim dün geceye... Maç 2-2... Fazla vakit yok. Cenk topu göğüs ve kolları ile kontrol ediyor, topu bir ara Erzurum kazanıyor, sonra Beşiktaşlı topu Ghezzal'e veriyor, o da sezonun en güzel gollerinden birini atıyor. Şimdi diyeceksiniz ki VAR protokolü, topu Erzurum kazandığı için devreye girmedi. Peki o zaman İstanbul'da aylar önce oynanan G.Saray-Alanya maçında da top Alanyasporlu futbolcuların kontrolüne geçti, sonra G.Saraylı kaptı ve gol oldu. Ama VAR bu golü iptal ettirmişti. Dün gece VAR'ın müdahale edemeyeceğini söyleyenler, G.Saray-Alanya maçında niye VAR protokolünü gündeme getirmedi? Üstelik dün geceki maç sadece Beşiktaş'ı değil, G.Saray ve F.Bahçe'yi de doğrudan ilgilendiriyordu. Bu MHK'yi Futbol Federasyonu getirdi. Serdar Tatlı gibi bir şahsı bu hakemlerin başına koydular. Saldılar çayıra, mevlam kayıra dediler.