Türkiye'de Serdar Tatlı denen bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı var. Türk hakemlerinin ataması, sevk ve idaresi onda. Ama her hafta, her maç büyük hakem skandallarına şahit oluyoruz. Kabul, Fenerbahçe iyi oynamadı. Son 20 dakikaya kadar, Yeni Malatyaspor oyundan düştüğünden itibaren Fenerbahçe çok pozisyon buldu. Direkten dönenler, boş kaleye kaçanlardan biri gol olsa, Fenerbahçe şampiyonluk yarışında hak etmese bile 3 puan alacaktı. Ama ilk 17 dakika Fenerbahçe diye bir takım yok. Attıkları gol, duran top. Yedikleri ise akademilerde "bir gol nasıl atılır" ya da kornerden dönen topta nasıl gol yenir diye gösterilir. Maçta 3 kritik pozisyon var. İlki bir kornerde top Samatta'nın koluna çarpıyor. Fakat söz konusu pozisyonda Samatta'nın arkası dönük, Semih Kaya kafayı vuruyor, Samatta topu görmüyor ve koluna çarpıyor. Bence 'devam' kararı doğru. Ferdi'nin oyunun sonlarına doğru rakibin bileğine basması var. En az sarı, kırmızı verse de kimse bir şey diyemez. Thiam'a yapılan bir hareket var ki penaltı. Vücut vücuda bir çarpışma değil. Yeni Malatyalı Wallace, kafaya çıkarken Thiam'ın net bir şekilde omuzlarına basıyor. Halis Özkahya görmedi, peki VAR'da mı görmedi? Sonuçta Fenerbahçe puan olarak her maç bir bir eriyor artık… Dün gece itibariyle şampiyonluk şansı mucizelere kalmıştır.