Anadolu Efes-Galatasaray basketbol maçını Anadolu Efes forması ile takip eden Mete Kalkavan ile Beşiktaş-F.Bahçe derbisini yöneten Volkan Bayarslan'a bu hafta görev verilmedi. Nasıl yorumlarsınız?



Mete Kalkavan beni çok şaşırttı. Eğitimli, akıllı, deneyimli birinin yapmaması gereken bir hatayı yaptı. Bir basketbol maçı ve formasını giydiği takım da Anadolu Efes… Ama niye formayı giydiğini bir türlü anlamış değilim. Türkiye sıkıntılı bir ülke. İnsanlar havadan nem kapmaya müsait. Üstelik Efes'in o günkü rakibi Galatasaray. Şuna eminim, Mete Kalkavan son derece dürüst ve tarafsız bir kişi. Ama bu yetmiyor. Akıllı da olması gerekiyor. Diyelim ki birkaç hafta sonra Galatasaray'ın bir maçına atandı, son dakikada Galatasaray aleyhine tartışmalı bir penaltı verdi. İnsanların ağzını nasıl büzeceksiniz. Diyecekler ki 'Zaten Mete Kalkavan, Galatasaray düşmanıydı. Anadolu Efes-Galatasaray maçında Anadolu Efes forması giydi, bu gece de futbol maçında aleyhimize yanlış bir penaltı vererek bize puan kaybettirdi.' Mantıken baktığınız vakit içi çok dolu değil ama buranın Türkiye olduğunu kimsenin unutmaması lazım. Bir hakem, bir yargıç, bir savcı, sadece içsel tarafsızlık konusunda değil, tavır, kıyafet ve söylemlerinde de tarafsız olduğunu kanıtlamak zorundadır.

Volkan Bayarslan'a gelince bence iyi bir maç yönetti. Üstelik ilk derbisiydi ve bana göre sınıfı geçti. Bu hafta ona maç verilmemesinin sebebinin cezalandırma olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka önümüzdeki hafta önemli bir maçla yoluna devam edecektir.



ÇAKIR TARİHİN 1 NUMARASI



Hakemlik kariyerine nokta koyan Cüneyt Çakır, 100 bin TL aylık ücretle hakem hocası oldu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?



Cüneyt Çakır, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş bir numaralı hakemi. Bir daha da hiçbir Türk hakeminin onun başarılarının yanından bile geçemeyeceğini, içinde bulunduğumuz durum da yavaş yavaş göstermeye başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Bosna Hersek'ten hakem var… Estonya'dan hakem var… Azerbaycan'dan hakem var ama Türk hakem şimdilik yok. Çakır hakemliği bıraktı, Türk futbolu ondan yararlanmak zorunda. Aldığı para günümüz şartlarında çok fazla değil.