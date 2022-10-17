Hakem, maçta bazı faul yanlışları yaptı. Ancak böylesine kritik zirve maçlarda Ali Şansalan için kötü maç yönetti diyemem...

Trabzonspor dün gece eline gelen fırsatı tepti. Beşiktaş, kendi hatalarından anormal goller yiyip ilk yarıda geriye düştü. Düşünebiliyor musunuz, kornerde yani bir duran topta Maxi Gomez kale sahasının içinde bomboş, kafayı vurup golü yapıyor. O vurmasa arkasındaki Trabzonsporlu vuracak. Çok ciddi bir yerleşim hatası.

Bu golden sonra Ghezzal-Rosier ortaklığı Beşiktaş'ın golünü getirdi. Ghezzal, Rosier'in koşu yoluna çok güzel bıraktı, o içeri kesti, Larsen de kendi kalesine attı. Beşiktaş toparlanacak mı diye düşünürken, bu sefer amatörce bir gol daha yendi. Masuaku, ayağındaki topu Trezeguet'e bıraktı, tabii ki Trezeguet de böylesine hatalı bir geri pası affetmedi. İkinci yarı Beşiktaş'ın baskısı altındaydı. Aslında maçın belki de kırılma noktası Bardhi'nin kaleci Ersin ile karşı karşıya kaçırdığı pozisyon. O gol olsaydı biz bugün Beşiktaş camiasında belki de farklı şeyler konuşuyor olurduk. Sonra devreye taraftar girdi. Valerien İsmael'e zorla oyuncu değiştirdiler. Bu da faydasını verdi. Bir zamanların ünlü golcüsü Cenk sahadaydı. Weghorst'un direkten dönen kafa şutunu iyi takip edip beraberliği getirdi. Maçın geneline baktığımızda beraberlik normal sonuç gibi görünse de bence hayıflanan taraf Trabzonspor'dur. Bardhi ikinci yarıda o golü yapsa Beşiktaş asla puan alamazdı.

Ali Şansalan, bazı faul yanlışları yaptı. Maçın başında da Hamsik'e göstermesi gereken mutlak bir sarı kartı 'es' geçti. Son dakikada Yusuf Yazıcı'nın yaptığı hareket tartışmasız kırmızı kartlık. Ali Şansalan sarı verdi ama VAR uyarısıyla kırmızı kart geldi. Ancak genel olarak böylesine kritik zirve maçlarda Şansalan için kötü maç yönetti diyemem.