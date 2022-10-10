Dün gece tavla maçı gibi bir karşılaşma izledik. Eğer bir mücadele 5-4 gibi bir skorla bitiyorsa, maçı seyretmeseniz bile o defanslar mutlaka eleştirilir. F.Bahçe gibi bir takım, sezon başında Ümraniye'den 3, dün de Karagümrük'ten 4 gol yiyorsa bunun üzerine çok düşünmek lazım. Önce şunu söyleyeyim; Altay çok formsuz. Güven vermemeye başladı. Sanki bir nebze de kendine güvenini kaybetti. Szalai de sallanıyor. Karagümrük'ün ilk golünde art arda hataları var. F.Bahçe'nin en büyük problemi kolay gol yemek. Eğer şampiyonluğu kaybedecekse bunun baş sorumlusu da yenen basit goller olacak. Yoksa F.Bahçe'nin gol atma problemi yok. Dün 5 attılar, 3-4 tane daha atabilirlerdi. Batshuayi'ye F.Bahçe dua etmeli, tabii Caner'e de. Caner'i dün gece hiç anlayamadım. Çapraza atılan hiçbir tehlikeli pozisyon yokken, topun geldiğini görüyor ve elini uzatıp kesiyor. Genç bir oyuncu yapsa, 'heyecanlandı da yaptı' diyeceğiz! Bu nasıl bir penaltı. Hele hele bitime birkaç dakika kala ancak futbola yeni başlamış bir sol bekin yapacağı gibi ofsaytı bozdu. Yanında adam yok! Batshuayi duruyor. 40 metreden belli ki top atılacak. Caner bir adım geri gitse Batshuayi ofsaytta kalacak. Ama Caner ne hikmetse bir adım öne çıkıp Batshuayi'yi ofsaytta bırakmıyor. Ofsaytı bozup arkasından da gol geliyor. Çok tuhaf. Caner deneyimindeki bir oyuncuya uymayacak hareketler bunlar. Paragrafı Crespo'ya açmamız lazım! Çok şey yaptı. Bitmeyen bir enerji ve müthiş bir hırs. Sonuçta F.Bahçe kazandı, yara alabilirlerdi ama almadı. Kutlanması gereken bir de hakem vardı: Atilla Karaoğlan. 3 penaltıda da haklı. Oyun genelinde de çok başarılıydı.