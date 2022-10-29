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AHMET ÇAKAR
29 Ekim 2022, Cumartesi AHMET ÇAKAR

Kırmızı doğru, gol iptali yanlış!

G.Saray nefeslendi… Kötü oynadığı, temposu çok düşük, fazlaca pas hatası yapılan ilk yarıdan sonra çok iyi bir 2. yarı oynayan G.Saray, belki de Karagümrük karşısında tarihi farkı kaçırdı. İlk yarıya bakıyoruz, kimin ne yaptığı belli değil. Emekliler gibi düşük tempoda oynuyorlar, paslar yerini bulmuyor… Ceza alanına girmelerine rağmen büyük umutlarla alınmış İcardi'yi bir türlü topla buluşturamadılar. Karagümrük ise kapandı ve savunmaya çalıştı. Göbekte toplandılar, G.Saray'ı kanatlara inmeye zorladılar. Aslında ilk yarıda belli oranda da G.Saray'ı durdurmayı başardılar. Ama 2. yarı Karagümrük zannetti ki 'kapanayım, dan-dun vurayım, zaten 10 kişiyim, maçı tutarım.' Ama olmadı. G.Saray önce bir gol attı, sayılmadı. Ardından gol atacağı en son düşünülen isim olan sol bek Emre kafa ile takımını öne geçiriverdi. İkinci yarıya bakıyoruz, neler kaçtı neler! Herkes kaçırdı. Son vuruşlar biraz iyi olsa ya da Karagümrük kalecisi Viviano'nun performansı biraz düşük olsa maç 6-7 farkla biterdi. G.Saray'ın en büyük problemi daha uyumları yok… Tempolu hücum edemiyorlar. Adam eksiltebilecek Kerem gibi, Mertens gibi oyuncuları olmasına rağmen fazla dribblinge girmiyorlar. Hücumun yönünü çabuk değiştiremedikleri için rakip defans tehlikeli olarak yakalanamıyor.
Hakemi beğenmedim. Neredeyse tek verdiği doğru karar Karagümrüklü Adnan'a kırmızı karttı. Kasten çok sert şekilde bileğin üstüne basıyor. VAR yardımı ile gelen doğru bir kırmızı kart. G.Saray'ın iptal edilen golü yanlış! VAR yardımı da yanlış, iptali de! Viviano topu kontrol edememiş, top zıplıyor ve kaleye giriyor. Orada Emin'in müdahalesi yok. Olsa bile oyun icabı bir müdahale…

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