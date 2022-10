Fenerbahçe adım adım ilerliyor… Her geçen hafta aldığı sonuçlarla 'acaba bu sene o sene mi' dedirtmeye devam ediyor. Önce şunu söyleyelim, Fenerbahçe çok fazla pozisyon üretemese de inanılmaz dominant oynayan, rakibe basan, sürekli defansı ileri çıkartıp rakibi ofsayta düşüren bir oyun tarzına sahip. Oyunun kontrolünü hiçbir zaman rakibe vermiyorlar. Dün gece ilk 30 dakika Fenerbahçe, son paslarda hata yaptı. Ama bu dakikadan sonra toparladılar ve özellikle Batshuayi ile yüksek ve yan toplarda pozisyonlar ürettiler. İkinci yarı fizik olarak gerçek Fenerbahçe ortaya çıktı. Pozisyon olarak değil ama oyun ve mücadele yönünden rakibi ezdi. Başakşehir'in hakkını yemeyelim… Çok iyi savunma yaptılar. Gerek takım savunması, gerekse bireysel savunmada başarılıydılar. Ama sadece 84 dakika dayanabildiler. Sonradan oyuna giren Rossi'nin muhteşem vuruşuna kimsenin yapabileceği bir şey yoktu. F.Bahçe'de bazı oyuncular bitip tükenmek bilmeden oynuyorlar. Pek tabii ki bunların başında da Crespo geliyor. Szalai'nin solda oynaması ne derece doğru bilemiyoruz. Özellikle ilk yarıda bu bölgeden çok akın yediler. Aslında F.Bahçe'nin çok baskın oynadığı maçta her şey son dakikada berbat olabilirdi. Lincoln çıkarken kaptırdı, yerden ortalanan topa da Aleksic iyi vurdu. Başakşehir'in kaleye attığı bu ilk şut gol olabilirdi ama sahneye tartışılan isim Altay çıktı.

Hakem Zorbay Küçük, oyun genelinde fena değildi. Ama ilk yarıda Ömer Ali, bilerek isteyerek top yanından geçerken koluyla dokundu. Penaltı olmalıydı. Ne hakem gördü, ne de VAR davet etti. Ama Zorbay'ın en önemli dezavantajı sahadaki duruşu ve vücut diliyle ürkek ve sahanın hakimi olmadığını hissettirmesi.