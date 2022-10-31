Şenol Güneş'le ilk maçta Beşiktaş gol oldu yağdı… Çok mu iyi oynadılar? Hayır… Mükemmel değillerdi ama dün akşam bazı gerçekler ortaya çıktı. Bu takımda Cenk Tosun oynar… Ayrıca Weghorst kendisine 'kazma' diyenlere nazire yaparcasına müthiş vuruş tekniği ile iki gol attı. İlk yarı çok iyi değillerdi. Ama ikinci yarı ciddi bir tempo ile goller geldi. Şunu söylemeden de edemeyiz, Beşiktaş kötü gol yiyor, basit gol yiyor, amatörce gol yiyor... Güneş'in belki de en önemli mesajı; kaleci konusundaydı. 'Bu takımın kalecisi Mert Günok'tur' diyor. İlerleyen haftalara bakacağız. Yıllarca Cenk, Şenol hocayı taşımıştı, o da dün Cenk'e 'Çık oyna' dedi. İki gol, bir asistte onun adı var. Beşiktaş sonuçta coşkuyu yeniden yakalamış gibi görünüyor.

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, maç genelinde çok çok iyiydi ama VAR hakemi (Mustafa Öğretmenoğlu) için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. İlk yarıda Geraldo'nun Dele Alli'ye basması kesin kırmızı karttı. Tıpkı Karagümrük-Galatasaray maçında Adnan Uğur'un kırmızı kartı gibi… Böyle çifte standart kabul edilemez.

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HAKEM MAÇI SIFIR HATAYLA YÖNETTİ

Fenerbahçe'yi tutmak zor. Kötü gol de yeseler, zaman zaman Altay'ın ayağı da kaysa, zaman zaman Szalai kötü geri pası da atsa Fenerbahçe yediğinden fazlasını atarak belki de gol rekoruna gidiyor

İki takım arasında kalite farkı vardı. İlk devre net göründü. Önce bir penaltı, ardından da İrfan Can'ın o alıştığımız presi ve uzaktan şut golüyle devreyi 2-0 önde kapattılar.

İkinci yarı Szalai kaleciye vereyim dedi, top kısa düştü, bir de üzerine Altay'ın ayağı kayınca İstanbulspor'un maça tutunduğu golü geldi. Ama ardından Batshuayi topu kafayla ağlara yollayınca Fenerbahçe rahatladı diyecektik ki yine bir ofsayt taktiği uygulamasında Atilla'nın arkasına kaçan İstanbulsporlu Topalli skoru 3-2'ye getirdi.

Son 15 dakika İstanbulspor beraberlik için önde basıyordu. Ancak Valencia ve ardından Batshuayi'nin golleriyle Fenerbahçe maçı koparttı. Sonuçta F.Bahçe bazı oyuncuların mükemmel performansı, iyi mücadelesiyle dün gece bir kez daha gösterdi ki ligin en önemli favorisidir.

Hakem için kolay maçtı. Mustafa Kürşat Filiz de bu kolay maçı sıfır hataya yakın bir başarıyla yönetti.