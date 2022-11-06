Meler, bazı sarı kart yanlışları yapmasına rağmen derbiyi iyi yönetti. Böyle maçlarda bir-iki faul ya da kart hatasıyla hakem eleştirilemez

Galatasaray özellikle ikinci yarı Beşiktaş'ı sahadan sildi ve hem haklı bir galibiyet aldı hem de Okan Buruk ve futbolcular güven tazelediler. İcardi diye bir oyuncu var. Özel hayatı, seyahatleriyle gündeme gelmiş ve şu ana kadar fazla bir varlık gösterememişti. Ama dün gece bence sahanın yıldızıydı. İki gol attı. İlk gol muazzam. Yapılan ortayı Barış Alper kafayla İcardi'ye indirdi, o da gelişine sol ayakla harika bir voleyle golü yaptı. Bu golü herkes atamaz. Dönüş ve vuruş şekliyle kalite kokuyor.

Bu golden sonra aslında Beşiktaş'ın golü de Galatasaray'ın golüne benzer nitelikteydi. Bu sefer Beşiktaş soldan ortaladı, Saiss kafayla Cenk'e indirdi, o da uçan voleyle 3 rakibinin arasından golü yaptı.

İlk yarıya baktığımızda tempo var ama organizasyon yok, oyun planı yok ve en önemlisi çok fazla top kaybı var. İkinci yarıda Galatasaray tarihi farkı kaçırdı. Kerem ve İcardi'nin direkten dönen topları, karşı karşıya kaçan pozisyonlar, bunlardan bazıları gol olsa Beşiktaş dün gece çok ağır bir farklı yenilgi alabilirdi. Ama ikinci yarı Beşiktaş'ı tanıyamadık. Bir Anadolu takımından çok daha etkisiz oynadılar.

Sonuçta Galatasaray yıldız kalitesi ve coşkusuyla maçı aldı. Çok mu iyi oynadılar? Hayır ama mükemmel goller atıp çok fazla pozisyona girdiler. Beşiktaş için ise söyleyebileceğimiz tek bir olumlu söz maalesef ki yok.

Hakem Halil Umut Meler, bazı sarı kart yanlışları yapmasına rağmen örneğin Weghorst'a vermesi gereken sarı kartı vermemesine karşın oyun genelinde iyi yönettiğini söyleyebilirim. Bu tür maçları yönetmek çok ama çok zordur. Bir iki faul ya da kart hatasıyla hakem eleştirilemez. Biz de eleştirmiyoruz ve oldukça iyi bir maç yönetti diyoruz.