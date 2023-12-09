Galatasaray, önemli bir rakibi hem yendi hem de sürklase etti. Maça baktığımızda atılan 3 gol, kaçan ise en az iki katı. İlk yarı Adana Demirspor adeta kafayı kaldıramadı. Galatasaray sağdan geldi, soldan geldi ve perdeyi ceza alanı içindeki ikiye birle Sacha Boey ile açıverdi. Galatasaray'ın baskısı 45 dakika devam etti. Adana Demirspor gibi ligimizin en önemli takımlarından birinin böyle oynaması ya da hiçbir şey ortaya koyamaması kabul edilebilir değil. Bu yarıda Kerem ile ikinci gol geldi. Artık herkes "İş bitti, Galatasaray farka gidiyor" diyordu ki sahneye Nelsson çıktı.

Devre biterken soldan çevrilen topa yatarak hamle yapan Nelsson, dirseğini yukarı kaldırdı, topu kesti ve bu penaltıyla Adana Demirspor umutlandı. Bu tür maçlarda 2-0 ile içeri girmekle 2-1 ile içeri girmek arasında çok büyük fark var. Aslına baktığımızda ikinci yarıda birinci devreden farklı olmadı. Art arda yaşanan pozisyonlar, direkten dönen toplar, Galatasaray'ın kaçırdıkları gündeme damga vurdu. Sonuçta son dakikada gelen bir penaltıyla da Galatasaray maçı bitiriverdi. Adana Demirspor için tablo iyi değil, çünkü Demirspor böyle bir takım değildi. Galatasaray ise Kopenhag maçı öncesi ciddi bir moral buldu.

Hakem Abdulkadir Bitigen bana göre çok iyi maç idare etti. İki penaltı da doğru karar. İlkinde Nelsson dirseğiyle kesti. Galatasaray lehine verdiği penaltıda ise Demirspor kalecisinin Bakambu'ya net bir müdahalesi var.