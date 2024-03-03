Hafta içi Ankaragücü bozgunu yaşayan Fenerbahçe, dün gece kazanmak zorundaydı. İyi oynadılar, inanılmaz mücadele ettiler ve galip geldiler. Bu tür maçları oynamak kolay değil. Kupada büyük kayıp yaşanmış, ligde en ufak bir hataya kimsenin tahammülü yok. Fenerbahçe, özellikle ilk yarı Hatayspor'u sürklase etti.

Dzeko ve Tadic isimlerine yakışır şekilde oynamaya başladılar. Hele atılan gollerde Tadic ve Dzeko'nun asist özelliklerinin ne kadar yüksek kalitede olduğu görüldü. İlk golde Dzeko bir sol kanat oyuncusu gibi içeri girip, arka direkte Osayi'ye müthiş bir pas attı, o da golü yaptı. İlk devrenin son dakikalarında da Tadic'in asistiyle Cengiz kendine has vuruşuyla Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi. İkinci yarı, Fenerbahçe haklı olarak oyunu biraz daha geride kabul etti, bulduğu kontrataklarla da çıkmaya çalıştı. İkinci yarıda çok önemli pozisyonlar var. Maç çok daha farklı da olabilirdi.

Hatayspor evinde iyi oynayan, iyi sonuçlar alan bir takım. Üstelik Galatasaray'ı da yenmişlerdi. Ama dün gece eski Hatayspor'un yerinde yeller esiyordu. Halil'in bulduğu pozisyon dışında da fazla bir pozisyon bulamadılar.

Sonuçta; Fenerbahçe takılmaya tahammülü olmayan maçtan kayıpsız çıktı.

Hakem Atilla Karaoğlan genelde iyiydi ama son dakikalarda Hataysporlu Massanga'ya vermesi gereken mutlak bir sarısı var ki ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı. Ama Karaoğlan bunu atladı.