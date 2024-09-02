Beşiktaş, çok net bir gol pozisyonu bulmadığı maçı kazanmayı başardı. Zaman zaman iyi ve tempolu oynasalar da çoğu zaman panikle tempoyu birbirine karıştırdılar. Özellikle sürekli sağ kanadı kullanıp pozisyon bulmaya çalıştılar. Maçın hemen başında çok ilginç bir pozisyon var. İmmobile'nin Sivaslı oyuncuya tokadı. Bu cezasız kaldı. Ve Beşiktaş ilk yarının ortalarında haklı bir penaltıyla öne geçti. Sivasspor, bazı şeyleri çok iyi yaptı. Özellikle İmmobile ve Rafa Silva bağlantısını mümkün olduğunca kesmeye gayret etti. Beşiktaş'ta coşku, istek tamam. Ama hâlâ ciddi anlamda sol kanat oyuncusu eksiği var. Bu eksiklik nedeniyle, oyunu sürekli sağ tarafa yıkıyorlar ya da göbekten delerek oynamak istiyorlar. Ama lig maratonu öyle bir yarış ki, iyi oynamasan da gol pozisyonu bulmasan da attığın ikinci gol çok net bir defans hatası da olsa kazanmak önemli.

Gelelim hakeme... Tek kelimeyle beğenmedim, çok faul hatası yaptı, çok açık bir penaltıyı göremedi. VAR yardımı geldi. Bu VAR yardımı da üç dakikada geldi. Çok çok anlamsız. Ama en büyük hatası oyunun hemen başında rakibinin boynu ve ensesine vuran İmmobile'yi sadece sarı kartla geçiştirmiş olması. Pozisyon çok net bir kırmızı. Hakem görüyor, sarı kartla geçiştiriyor. VAR hakemi de kendisine yardım etmiyor.