Fenerbahçe temposu düşük olsa da kanatları istediği gibi kullanamasa da oyunun yönünü çabuk çeviremese de çok rahat kazanıyor. Takım savunması, her geçen gün iyiye giderken kaliteli ayaklarıyla da kendinden biraz zayıf olan rakibini evire çevire yeniyor.

İlk yarıya bakıyoruz… Alanyaspor kalecisi ve defansı, 'Gelin Fenerbahçeliler, Allah aşkına bize goller atın' der gibiydiler. Kaleden pasla çıkma hastalığı ya da tutkusu, işi doğru yapınca faydalı olabilir ama dün gece Alanyaspor'un yaptığı gibi yaparsanız, rakibe en az 2-3 pozisyon "Al da at" dersiniz ama Fenerbahçe atamadı. Taa ki devrenin son dakikasında Dzeko-Tadic ortaklığında gelen gole kadar.

Tadic epeydir suskundu. İkinci yarının başında da bir uzun topta Alanyaspor savunması topu sektirdi, top defansın arkasına sarktı, Tadic de aşırıp maçı bitiriverdi.

Fenerbahçe belki sıcaktan belki de sezon başı diye ısrarla tempoyu yükseltmiyor. Bir diğer husus da İrfan Can. Hem çok iyi oyuncu hem de geçen sezon çok faydalı olmuştu. Dün gece de oyuna girdi, futbol zekası ve soğukkanlılığıyla Dzeko'ya müthiş bir gol pası verdi. Tabii Dzeko da affetmedi. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi çok yüksek. Kötü de oynasalar düşük tempoda da oynasalar golleri buluyorlar ve bence şampiyonluğun yine en büyük favorisi.

Türk hakemliğinde bir yıldız doğuyor desem abartmış olmam. Mehmet Türkmen iyi maç yönetti, ufak tefek hatalar yaptı ama kumaşı yıldız hakem olmaya çok uygun.