Uluslar Ligi'ne iyi başladık… Galler maçında kötü oynamamıza rağmen, mağlup olmayı hak etmişken alınan bir puan iyi oldu, dün gece de çok net bir galibiyet aldık. Önce şunu söyleyeyim; herhalde Galatasaraylılar çok ama çok üzgündür. Dün geceki Kerem'i gördükten, attığı golleri izledikten sonra bin pişmandırlar… Galatasaray taraftarı bu çocuğu bir türlü bağrına basmadı, hiç sevmedi, kulüp de bir yerde satmak zorunda kaldı. Ama Kerem kafası rahat olduğunda neler yapabildiğini bir kez daha gösterdi… Kolay değil tam üç gol… Hem de birbirinden güzel üç gol. Bir diğer kazancımız sol bek Eren Elmalı… Çok iyi, çok dengeli oynadı. Milli takımımız ciddi anlamda iyi bir sol bek kazandı diyebiliriz. Tabi Ferdi Kadıoğlu dönene kadar. İzlanda karşısında kazanmak kadar iyi oyun da önemliydi ve oyunun geneline baktığımızda fena oynamadık. Tek eleştirimiz, yediğimiz gole. Zaten İzlanda gibi bir takım tüm umutlarını duran topa bağlamışken, kornerden gol yedik. O tip oyunculara Abdülkerim ve Merih'in vurdurmaması gerek. İkinci yarı son 20 dakikada biraz oyundan düştük. Rakip İzlanda geldi ama dedik ya İzlanda eski İzlanda değil. Maçın bitimine doğru da Kerem'le skoru perçinledik. Ben Uluslar Ligi'nin önemli bir turnuva olduğunu düşünmüyorum ama oyuncu deneme ve yeni isimleri kazanmak için faydası var.