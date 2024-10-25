Fenerbahçe için beraberlik kötü sonuç değil. Kötü olan Mourinho'nun oyundan atılmış olması. Fenerbahçe ilk yarı çok iyi oynadı. Pozisyonlar buldu, En-Nesyri sürekli ön baskıyla Manchester'ı çıkarmadı ama İngiliz ekibi bu yarıda bir kere geldi, Eriksen'le golü buldu. Manchester'da Onana diye bir kaleci var. İlk yarı kelimenin tam anlamıyla devleşti diyebiliriz. Hele hele En-Nesyri'nin yakın mesafeden kafa vuruşlarını art arda kurtarması inanılır gibi değil. Mükemmel oynanan bir ilk yarıdan sonra soyunma odasına mağlup girmek moral bozucu ama ikinci yarının başındaki En- Nesyri golü hem beraberliği getirdi hem de moralleri yükseltti. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe'den daha iyi oynamasını beklerken, kontrol rakibe geçti. Bir de ardından Jose Mourinho oyundan atılınca son yarım saat kaleye gidemediler. Oyun kontrolü Manchester United'a geçti de ne oldu. Onların da pek pozisyonu yoktu. Garnacho ile soldan gelmeye çalıştılar ama fazla etkili olamadılar. Dün gecenin en büyük kazancı sanırım En-Nesyri oldu. İlk yarı çok iyi oynadı. Sonrasında golü attı. Diğer bir kazançsa Osayi… Zaman zaman dengesiz çıkışları olsa da sağ kanatta önümüzdeki maçlar Mert'e nazaran daha etkili olacağını gösterdi.

Gelelim Jose Mourinho'ya; kendini niye attırıyorsun kardeşim. Bu takımın önümüzdeki haftalarda Avrupa'da sana ihtiyacı var. Ve son söz hakeme; Fransız mükemmeldi. Osayi'nin penaltı beklediği ve verilmeyince de Mourinho'nun atıldığı pozisyonda penaltı yok. Yavaş şekilde baktığınız zaman sadece ayaklar birbirine temas ediyor. Penaltı yok.