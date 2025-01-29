Talisca, yıllık en az 10 milyon Euro alacak. Bu durum, takımda dengeleri bozar. Dzeko, Tadic, En-Nesyri ya da Fred “Bizden iki kat fazla kazanan oyuncu geldiyse, çıksın o oynasın” demezler mi?

Fenerbahçe sonunda Anderson Talisca'ya kavuştu. Bu transferin artıları ve eksilerini göz önünde bulundurursanız sarı-lacivertli kulübe ne katacağını düşüyorsunuz?

Talisca'nın gelmesi kağıt üzerinde iyi görünse de birçok komplikasyonu beraberinde taşıyor. Hayatında Beşiktaş'tan, bir de ilk çıkış yeri olan Benfica'dan başka hiçbir büyük takımda oynamamış, futbol hayatının çok büyük bölümünü Çin ve Suudi Arabistan liginde sürdürmüş bir oyuncu. Temposunu ne kadar korumuştur, tahmin etmek çok güç. Eğer yararlı oyuncu olsaydı, Al-Nassr kulübü onu niye bıraksın? Üstelik başta Cristiano Ronaldo gibi çok önemli yıldızlarla oynadığı Arap liginde bir tane bile şampiyonluk yaşamamış. Bunların hepsi soru işareti.







Ayrıca çok net belli olmasa da yıllık en az 10 milyon Euro civarında net bir maaş alacak. Bu durum takımdaki dengeleri de ciddi şekilde etkileyebilir. Dzeko, Tadic, En-Nesyri ya da Fred, "Bizden neredeyse iki kat fazla maaş alan bir oyuncu geldiyse, çıksın o oynasın" demezler mi? Bunların hepsi ciddi birer risk.



DERBİYİ F.BAHÇE KAZANIRSA LİG YENİDEN BAŞLAR

Fenerbahçe de Galatasaray da ligde maçlarını kazanırken taraftarı ölüp ölüp diriliyor. İki takım da oyun olarak çok aşağı indi. RAMS Park'taki derbiye kadar 3 maçları var. O karşılaşmaya kadar neler yaşanır?

Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin, maçların genelinde kötü oynadıkları bir gerçek. F.Bahçe son maçta 15 dakikalık alevli bölüm dışında, ki o bölümde art arda 3 gol buldu, futbol adına hiçbir şey ortaya koyamadı. G.Saray da öyle. Futbolun doğasında bu tür iniş ve çıkışlar var. Lig çok şeye gebe. G.Saray-F.Bahçe maçına nasıl bir puan farkıyla girileceği kestirilemez ama o maç bittikten sonra şampiyonluk için çok daha net konuşmak mümkün. O maçı G.Saray kazanırsa o dakikadan sonra şampiyonluğu bırakması çok zor. Ama F.Bahçe kazanırsa belki de lig yeniden başlayacak.



G.SARAY HAKEM İÇİN EŞİTLİK İSTERSE NE OLACAK?

TFF'nin derbide hem VAR hem de orta hakemi yabancı yapma planı var. Ne diyorsunuz?

Yabancı hakeme karşı değilim. Türk hakemlerin ve Türk VAR hakemlerinin performansı ortada. Belki de Avrupa'nın en kötü hakem performansı bizim ligimizde. Fakat ortada evrensel hukuk kavramında eşitlik denen bir unsur var. O da şu; F.Bahçe-G.Saray maçı, yani sezonun ilk yarısındaki maç, bir Türk hakemiyle oynandı. Belki de G.Saray cephesi diyecek ki, "RAMS Park'ta oynanacak maçı da bir Türk hakem yönetmeli". Çünkü Türk hakemin baskı altında kalabilme ihtimali yabancıya göre daha fazla. Bu da G.Saray için bir avantaj olarak görülebilir.



YABANCI VAR İLE ARTIK ART NİYET ARAYIŞI SON BULDU!

Geçtiğimiz hafta ligde oynanan karşılaşmalarda VAR'daki yabancı hakemler de önemli hatalar yaptı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Zaten Avrupa bize en yetenekli, en deneyimli VAR hakemlerini yollamıyor. Açıkçası ben de olsam yollamam. Çünkü her ülkenin kendi ligi var ve kendi liglerinde de çok kritik maçları var. Avrupa ülkeleri aptal mı en iyi VAR hakemlerini kendi liglerinde kullanmayıp bize yollasınlar. Böyle bir şey mümkün değil. Yabancı VAR hakeminin tek avantajı, hata da yapsalar kimse art niyet aramıyor. Çünkü futbol kamuoyu yabancı VAR hakeminin ismini belki de ilk olarak maç sabahı öğreniyorlar. Türk VAR hakemlerinde ise lehte ve aleyhte geçmişte yaşananlar hatırlanıyor ve kazan kaynamaya başlıyor.







CENGİZ ÜNDER BİTMEK ÜZERE!

Fenerbahçe ile Beşiktaş kulüpleri arasında Cengiz Ünder'in transferi gündeme geldi. Ancak bu iddia bile siyah- beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti. Bir dönemin yıldızının bu kadar tartışılması sizce normal mi?

Bütün kabahat Cengiz'de. Kesinlikle iyi yaşamıyor. Kötü alışkanlıkları var. Yoksa kabiliyeti ortada. Kolay mı Avrupa'nın önemli takımlarında oynamak. Bir dönem A Milli Takımımızın en önemli yıldızlarından biriydi. Ama maalesef şu anda futbol kariyeri bitmek üzere. Aslında bu transfer gerçekleşseydi belki de Beşiktaş'a gelmek Cengiz Ünder için son şans olabilirdi.