Kadıköy'de Türk futbol tarihinin ve dolayısıyla Türk hakemliğinin kötü niyetli, en kara gecelerinden birini izledik. Bir hakem nasıl hak yer, maçı bir taraftan alıp öbür tarafa nasıl verir Türkiye canlı canlı izledi. Rizespor oyuna çok iyi başlamıştı, art arda iki gol buldu ve yapı 45+7'de ortaya çıkıverdi. Bir kornerde Skriniar sözüm ona tutulup çekiliyor. Tutulduğu doğru ama oyuncu kendini yere bırakıyor. Böyle pozisyonlar dünya futbolunda her hafta yüzlerce kez yaşanıyor. VAR çağırdı, penaltıyı verdirdi, penaltıyı yapan oyuncu ikinci sarıdan oyundan atıldı ve devre bitti.

İkinci yarı yine Rizespor direndi. Fenerbahçe hiçbir zaman tempo yapamadı. Önemli pozisyonlar yakalamış olsalar da bir türlü beraberliği bulamazken sahneye Burak Pakkan tekrar çıktı. Oyuncu değişikliği yapılırken Ghezzal'a ikinci sarıyı gösterdi ve oyundan attı. Artık Rize 9 kişiydi. 9 kişi ile 10 kişi arasında çok ciddi fark var. Nitekim de öyle oldu. Dzeko ve En-Nesyri'nin golleriyle Fenerbahçe maçı koparttı.

Dün gece gördük ki Türk hakemliği, Türk futbolu için değil sosyal barış için de bir beka sorunudur. Eğer bu durum yetersizlik ve kabiliyetsizlikten kaynaklanıyorsa durum çok vahim. Yok hakemler manipüle ediliyorsa durum düşündüğünüzden daha vahimdir.