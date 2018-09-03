RIDVAN DİLMEN

G.SARAY kaybetti, Fenerbahçe kaybetti, Beşiktaş'ın geçen haftaki kaybını telafi edebileceği bir durum oluştu. 1-1'e yakalandıktan sonra Şenol hoca her türlü riski alarak "Beraberliğe razı değilim" dedi. Yediği golde Adriano'nun Yusuf'a yakın olmaması, Quaresma'nın o sıra sakatlanmış olması, Pepe ve Vida'nın pozisyon hataları gole yol açtı. Futbolda hata yaşa, tecrübeye bakmıyor. Golcüler zekidir, boşluk kollarlar.

Sakho da Premier Lig tecrübeli oyuncu.

Beşiktaş 'gong'u beklerken, 2 puan gitmiş oldu. Bursaspor ile Beşiktaş'ın arasındaki rekabetten ötürü Bursa'ya yeni gelen oyuncular biraz baskı altında çıkıyorlar. Beşiktaş adına bu deplasman diğer takımlara göre biraz daha zor. Bu yıl takımlar geçen seneye göre biraz zayıfladı.

Türkiye futbol tarihinde çok önemli hakemler gelmiştir, birçok değerimiz vardır.

Türk futbolunda gelmiş geçmiş 1 numaralı hakem Cüneyt Çakır. Hak ettiği bir kariyer var. Fakat VAR bir tek ona işlemiyor. "Ben VAR'a karşıyım" diyor. Cüneyt Çakır'ı insan olarak çok severim, yüz yüze de görüşürüm.

Büyük bir öz güvene sahip olduğu için hakemler üstünde baskısı var. Bugün Barış Şimşek, VAR hakemiydi.

Gol müydü, değil miydi, Chedjou'nun pozisyonu el miydi, onlara girmiyorum.

Nijerya- Arjantin maçında VAR uyardı, izledi, uygulamadı. Rodrigues savunma arkasına koşu yaptı Süper Kupa maçında, Dany kırmızı beklerken sarı verdi, VAR'a rağmen kırmızıya çevirmedi. Bunun gibi birkaç pozisyonu daha var. Belli ki Çakır, VAR'a karşı...

"İkide bir beni çağırmayın" diyor. Çakır, bu işin 'abisi' olduğu için çok çağırılmak istemiyor. Buradan Yusuf hocamı uyarayım, VAR hakemin ağırlığına göre kullanılmamalı.

Chedjou'nun pozisyonunda en kötü gidip izlemeliydi.