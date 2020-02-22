FATİH DOĞAN

Sergen Yalçın'la yeni bir motivasyon rüzgârını almış siyah-beyazlılar, biletleri tüketmiş seyircinin önünde Karadeniz fırtınasını dindirmeye çalışacak. Takımların son durumlarına bir bakalım…

Trabzonspor, devre arasında yaptığı transferlerle Süper Lig'in her mevkiinde alternatifi olan, en iyi kadrosuna sahip takımı haline geldi.

İki stoper ve iki orta saha takviyesi çok yerindeydi. Ancak Sivasspor maçının özellikle son 30 dakikasındaki fiziksel düşüşle başlayan görüntü kadro gücüyle çelişti.

Beşiktaş, Başakşehir'e kaybetti ancak Sergen Yalçın'la son 5 yıldaki en iyi Başakşehir maçını oynadı. Sorun gol vuruşlarıydı.

Gökhan Gönül'ün dönüşü siyahbeyazlı takım için avantaj. Onun yerine oynayan Lens'in öne çekilmesi verimsiz Diaby'ye göre daha iyi bir tercih. Beşiktaş, Vida ile bir hayati hata yapmazsa orta saha ve defans hattı iyi duruyor.

Beşiktaş, Başakşehir maçındaki son vuruş eksikliğini gidermezse kazanamaz.

Ljajic'in hastalığı nedeniyle olmaması, Boateng'in 60 dakikalık kondisyonu handikap. Fakat bunu bir kişi değiştirebilir; o da Burak Yılmaz.