FATİH DOĞAN

Beşiktaş-Trabzonspor derbisi yüksek hırs ve mücadele görmek, bol pozisyon izlemek ve özetle güzel bir oyunu yaşamak isteyenler için ideal bir maçtı. Yıllardır "Büyük derbi" kavramının içini şiddet, gerilim ve kaosla doldurup Türk futbolunu süslü algıların içinde boğanlar bir kez daha dünkü muhteşem derbiye bakıp umarım hatalarının farkına varırlar. Her iki takımı da mücadelelerinden ve iyi niyetle kazanmak için ortaya koydukları futboldan dolayı kutluyorum. Dün gece kazanan takım olmadı ama Türk futbolu kazandı. Saha içine bakarsak güzel mücadele ve oyuna rağmen alkışlanacak ve eleştirilebilecek noktalar var. Bir tarafta ilk yenilen golde Beşiktaş'ın Karius handikapı, diğer yanda Trabzon'da Uğurcan'ın avantajı. Öyle anlar oldu ki "Uğurcan daha ne yapsın" noktasına geldik. Beşiktaş'ın 1-0'dan 2-1'e getiren kararlılık, bu sezonun en iyi performansı. Karius, Lens dışında vasat isim yoktu. Gökhan, N'Koudou ve Boateng çok üst seviyeye çıktı. Siyah-beyazlı takımın iştahlı oyununa, dinamizmine Trabzonspor cevap vermekte zorlandı. Genelde kararlarını beğendiğim Hüseyin Çimşir hocanın kulübesinde sıkıntı vardı. Obi Mikel ve Nwakaeme'nin yokluğunu mazeret sayabilir. Hakkıdır. Ancak Guilherme ile Trabzon kondisyon olarak 1 eksik oynuyor. Hal böyle ilken Sturridge'yle başlayıp Ekuban'ı tercih etmemesi tartışılabilir. Ancak Ekuban'ın 3 gündür takımla çalışıyor olması anlaşılabilir bir durum. Fiziksel olarak düşen orta sahayı toparlamak adına henüz hazır olmayan Abdülkadir'in yerine Kamil Ahmet'i almak durumunda kaldı. Obi Mikel olsa çözüm bulabilirdi. Ekuban'ın maça dokunuşu sezonun yıldızı Sörloth'un beraberlik golü altın değerinde 1 puan getirdi. "Şampiyonluğun favorisi benim" dedi.