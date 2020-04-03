Virüsü yendim! Sosyal mesafeye devam

Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Numan Ceyhan COVID-19 savaşını anlattı: "Eşimle hastaneye gittiğimizde normal bir ateş olarak değerlendiriyorduk. Herkesin bünyesine farklı tepkime veriyor." "Bu gerçekten zor bir süreç. Doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Herkes fedakârca çalışıyor. Büyük saygı duyuyorum."

Beşiktaş'ın eski Asbaşkanı 65 yaşındaki Numan Ceyhan ve eşi Arzu Hanım 12 gün süren Koronavirüs tedavi sürecinin ardından dün Acıbadem Maslak'tan taburcu oldular. Yaşanan sürecin oldukça zorlu olduğunu belirten ve herkesi kurallara uymaya çağıran Ceyhan ailesi yaşadıklarını da şöyle paylaştı:



TEMİZLİK YETMİYOR

"Eşim Arzu Hanım'la ateşimiz yükseldi. Herhangi bir boğaz ağrısı ya da ses kısılması, koku kaybı yaşamadık. Hastaneye gittiğimizde normal bir ateş olarak değerlendiriyorduk. Ama oraya gidince hastanede öğrendik. Herkesin bünyesine göre hastalık farklı tepkimeler veriyor. Herkeste aynı belirtiler yok. Virüsü kapıp farkında olmayan birçok insan olabilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Eşim de ben de hastalık derecesinde temizlik hastasıyız bu nedenle de virüsü kaptığımıza şaşırdık."







DOKTORLARIN DEDİĞİNİ YAPIN

"İnsan hasta olduğunu duyunca demoralize oluyor" diyen Ceyhan, "Ayrı odalara alıp, izole ediliyorsunuz. Sadece doktor ve hemşirelerle görüşüyorsunuz. Zor bir süreç. Nereden kaptığınızı, kimden geldiğini sorguluyorsunuz. Bizde de öyle oldu, izi bulamadık. O yüzden herkesin kendini korumaya alması, evde kalması ve izole bir hayat sürmesi gerek. Devletin, bilim adamlarının verdiği önergelere uyulması çok önemli. Doktorlar dedi ki bazen bir bünye virüsü kapıyor, kendisi belirti göstermiyor ama o virüsü bir başkasına rahatlıkla taşıyabiliyor. O yüzden bizim temas ettiğimiz insanlar arasında hasta olan yoktu ama içlerinde taşıyıcı olan biri olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



BELİRTİ YOK DEMEYİN!

Numan Ceyhan sözlerini şöyle tamamladı: "Bende belirti yok diyerek tedbiri elden bırakmayın, sosyal mesafeyi koruyun. Hastanede olma psikolojisi bile insanı yoruyor. Doktorlara, sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bizim ve toplumun tedavisinde verdiği fedakârca çalışmayı saygı ile karşılıyorum."