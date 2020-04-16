Futbolcu menajeri Ceylan Çalışkan, Kulüpler Birliği kararını SABAH’a değerlendirdi. Çalışkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini şöyle verdi: “Altyapıya yatırım yapılmalı. Az kazanandan az, çok kazanandan çok indirim istenecek. Transfer bütçeleri de bugünkü bütçenin yarısına düşmeli”

Kulüpler Birliği Vakfı'nın futbolcu maaşlarında indirime gitme kararının ardından gözler futbolculara ve onlar için masaya oturan temsilcilerine çevrildi. Galatasaray'a Drogba'yı getiren, Beşiktaşlı Cenk Tosun'u İngiltere'ye satan ve daha pek çok ismin menajerliğini yapan Ceylan Çalışkan'la gündemi değerlendirdik.



Kulüpler Birliği Vakfı'nın 'İndirim' açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Olumlu buluyorum… Kulüpler gerçekten zor durumdalar. Aylardır hiçbir gelirleri olmayan kulüpler var. Futbolcuların da maaşlarında indirim konusunda anlayışlı olmaları gerekiyor. Kulüpler batarsa futbol da olmaz futbolcu da… Bu konuda gereken indirimi yapan Barcelona ve Juventuslu futbolcular örnek alınabilir. Yayıncı kuruluşun ödemeleri durdurmasını anlayamadım. Çünkü abonelerinden aylık ödemelerini alıyorlar. Federasyonun ve Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluşla bir araya gelip bu sorunu acil çözmesi, devletimizin de devreye girmesi gerekiyor.







FIFA KULÜPLERDEN YANA



FIFA'nın kriz raporu ve olaylara yaklaşımı yeterli mi?

FIFA kurulduğundan bugüne kadar ödemeler konusunda hep futbolcuların yanında olmuştur. İlk defa futbolculara kulüpleriyle anlaşıp, indirim yapma konusunda tavsiyelerde bulundu. Kağıt üzerinde bir bağlayıcılığı yok ama FIFA futbolcuların gönüllü olarak anlaşmasını istiyor.



Oyuncular bu kararları nasıl karşılar?

Futbolcuların büyük bölümünün indirim konusunda kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Barcelona ve Juventus örneğinde olduğu gibi az kazanandan az, çok kazanandan çok indirim istenecek.



ALTYAPIYA YATIRIM ŞART



Transfer nasıl olur?

Artık çok büyük rakamlı transferler, yüksek maaşlar olmaz. Yeni sözleşmeler eskisinden çok daha düşük olacaktır.



Çıkış yolu var mı?

20 yıldır söylediğim önemli 2 şey var. Birincisi; kulüplerimiz altyapıya yatırım yapmalıdır. TFF de bunu mecbur etmelidir. İkincisi; borçlardan başkanlar ve yöneticiler sorumlu olmalıdır. Bazı kulüplerimiz adeta yağmalandı ama bunun cezası yok. Devletimiz son 10, 15 seneyi araştırıp bunun hesabını sormalıdır. Kulüplerden sadece nemalanmaya gelen, rant çetesi oluşturan ve kulüpleri batıranlardan mutlaka hesap sorulmalıdır.



3-4 TECRÜBELİ GERİSİ GENÇ



Menajersiniz ama pahalı transferler olmasın diyorsunuz?

Bunları söylemek menajerlerin çıkarına ters gibi görünebilir ama Türkiye için futbolumuz için doğru olan bu. Ülke kazanırsa takımlarımız iyi yönetilirse uzun vadede biz de kazanırız. Bu sezon itibarıyla kulüplerin yapması gereken şey, kadrolarında 3-4 tane tecrübeli futbolcu olabilir. Bunun dışındakiler genç ve hem oynatılıp hem de satılabilecek oyuncular olmalıdır. Yıllık 3-5 milyon Euro maaş verip futbolcu getirmek büyük hata olur. Satılabilecek oyuncular düşük maliyetle transfer edilmeli. Yıllık futbolcu bütçeleri bugünkü bütçenin yarısına indirilmelidir.



SABAH SPOR'UN YARINKİ KONUĞU MENAJER BATUR ALTIPARMAK