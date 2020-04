Korona bitsin şampiyonluk sonraki iş

Dünya ilk kez bir konuda birleşti ve ortak hareket etmek zorunda. Bu süreçte futbol öncelikler sıralamasında bir hayli gerilere düştü. Şampiyonluk yarışında iddiamızı tabii ki koruyoruz ama şu an tek bir isteğimiz var. İnsanlar ölmesin, hastalığın aşısı bulunsun

Koronavirüs tüm dünyayı sarmadan önce Demir Grup Sivasspor da şampiyonluk için mücadele eden takımlardan biriydi. 49 puanla lider Trabzon'un 4 puan gerisinde 4. sırada yer alan kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın Sivas'taki evine telefonla konuk olduk.

Bir insan ve spor adamı olarak Koronavirüs'ü nasıl yorumluyorsunuz?

İlk kez bütün dünya bir konuda birleşti. Başta Amerika olmak üzere ülkelerin bu kadar etkileneceğini, çaresiz kalacağını beklemiyordum. Anladığım kadarıyla sorun görünenden daha büyük. Dünya ilk kez ortak hareket etmek zorunda.

Şampiyonluk yarışında iddialı bir şekilde giderken bu ara sizi nasıl etkiledi?

Her şeyin başı sağlık. Şampiyonluk iddiamızı koruyoruz ama şu an için tek bir isteğimiz var. İnsanlar ölmesin, aşı bulunsun.

Futbolcuların durumu nedir?

Her futbolcu için zor ama yabancılar için daha zor. En çok etkilenen ailesi İtalyada olan Isaac'tı. Özel uçakla gidip almak istedi. Konuşup ikna ettik, burada kaldı.







21 GÜN YETER AMA BİZ 15 GÜNDE TOPARLANIRIZ

Sivas'ta hayat nasıl geçiyor?

Sabah-akşam koşu yapıyorum. Tesisi karantinaya alıp kapattık ama Sivasspor'un sahası futbolculara açık. Karantina uygulamalarında her futbolcu belli aralıklarla idman yapıyor. Hepsi bana raporlanıyor. Ben de sabah-akşam iki kez tesislere gelerek koşu yapıyorum. Sonrasında evdeyim. Kitap okuyorum. En son okuduğum kitap Sil Baştan. En son izlediğim film Şener Şen'in Yol Ayrımı. Bu arada bir de yabancı dilimi geliştirmek için çalışmalar yapıyorum. Eski maçları izliyorum. Yeni antrenman sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Almanya bireysel antrenmanlara başladı. Dünyayı takip ediyoruz. Mesafeli antrenmanlar. Biz de mesafeli antrenmanlarla nasıl bu işi çözeriz diye çalışıyoruz. O sürece girersek saat 10.30 ve 11.30 olmak üzere iki ayrı takımla çalışacağız. 21 gün yeter ama biz 15 günde toparlarız.



MİNİ DÜNYA KUPASI OLUR

Maçların Antalya'da oynanması fikrini ortaya atmıştınız. Aynı fikirde misiniz?

Antalya'da oynanması, mini bir Dünya Kupası olmasını destekliyorum. Antalya'da havalar sıcak olacak. Kamp yapmak için güzel oteller var. Sahalar da aynı şekilde çok güzel. Kamplar bile oraya alınabilir. Hakemler de orada olur. Ancak maçların seyircisiz oynanması gerekiyor ki kimseye avantaj sağlanmasın. Yolculuk olmayacağı için takımlar yorulmayacak. O zaman haftada iki maç çok rahat oynanabilir.

Futbolcular psikolojik-mentör desteği almalı mı?

Bizim için zor bir dönem. Futbol topundan ayrı olmak. Çünkü bizim işimiz bu. Ama öyle bir haldeyiz ki kimse futbolu düşünecek durumda değil. Hayat, can, aile bunlar futbolun önüne geçti. Futbol oynanırsa toplum deşarj olur. Psikoloji iyi olur. Herkes için daha sağlıklıb ir ortam olur.



KULÜPLER YAŞAMALI Kİ SİSTEM DEVAM ETSİN

Futbol ekonomisi çöktü. FIFA yardım yapacağını açıkladı.

Bütün ülkeler ve takımlar zor duruma girecek. Destek olması güzel. Hibe de olabilir, borç da olabilir. Takımlar borcu ilerleyen dönemlerde geri ödeyebilir.

FIFA 'Lig bitmeden sözleşme bitmeyecek' dedi. Yorumunuz?

Çok doğru bir karar. Belirsizlik bir nebze ortadan kalktı.

Avrupa'da pek çok futbolcu indirim yaptı. Bizde olur mu?

Bu işte herkes üzerine düşeni yapmalı. Kulüpler yaşamalı ki sistem devam etsin. Biz de üzerimize düşeni yaparız ama insanların önünü görmesi lazım ki en doğru karar verilsin. Neyin ne olduğunu bilmediğiniz zaman yapacağınız hamleler de havada kalabilir.

UEFA Finansal Fair Play'i erteledi. Bu karar için görüşünüz ne?

TFF de aynı esnekliği göstermeli. Sivasspor olarak bizim bir sıkıntımız yok ama sonuçta her kulüp etkilenecektir. Çünkü seyirci gelirleri, maç başı gelirler, sponsorluk gelirleri her kulüp için sıkıntı oluşturabilecek nitelikte.