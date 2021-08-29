FATİH DOĞAN

Şampiyonlar Ligi müziğinin sesi Beşiktaş'ın üzerinde yankılanmaya başlayınca gözlerde doğal olarak yeni yıldız transferlere çevrildi. Karagümrük maçı bu açıdan da önemliydi. İlk kez 11'de birlikte oynayan Batshuayi ve Alex Teixeira'nın performanslarını beğendim. Özellikle Batshuayi, Chelsea'de kamp ve sağlam idman görmenin yansımalarını dün hücumda çok koşarak, rakibe önde pres yaparak ve pozisyonlara girerek gösterdi. Ancak son vuruşlarda daha etkili olmalı. Oyun iştahı taraftarı coşturacak kadar yüksekti. Teixeira'nın 8 ay sahada olmamasının fiziksel eksikliği net hissediliyor. Ancak Salih ikinci sarıdan oyundan atıldıktan sonra Necip'e yerini bırakana kadar çok net bir fotoğraf verdi: Kalite.. İnce hareketler ve iş bitiricilik. Form ve ritim tutmuş Teixeira'nın neler yapabileceğini kestirmek güç değil. Dolmabahçe'de defans kilitlerini aşacak ve kendine özel seyirci yapacak bir yeteneğin ayak seslerini dinledik! Umut Meraş sahaya inmeden dün sol bek oynayan Rıdvan'a olumlu yansımış. Beşiktaş ilk yarıda bulduğu 3-4 gol fırsatını iyi değerlendirse 48'den sonra 10 kişi oynamak zorunda kaldığı oyunda tedirginlik yaşamak zorunda kalmazdı.