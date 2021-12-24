FATİH DOĞAN

Göztepe Teknik Direktörü El Maestro Beşiktaş'ın evinde güçlü bir oyun oynattı. Planı iddialıydı. Önde üçüncü bölgede basıp rakibi hataya zorlamak cesurcaydı. Daha maçın başında Soner'in pasında Ndiaye ile buldukları gol planın bir sonucuydu. Ndiaye, Halil, Berkan ve Tjanic ile önde baskı kurarak başlattıkları ofansif oyun felsefesinden 90 dakika hiç vazgeçmedi. Ersin, Soner'in penaltısını kurtarmasa ya da ilk yarı Tjanic'in direğin çatalından dönen topu gol olsa istedikleri sonucu da getirebilirdi. Beşiktaş'ın da Önder Karaveli ile benzer güçlü oyunu, maçı tadından yenmez bir mücadeleye dönüştürdü. Sonucu oyuncu kalitesi belirledi. Rıdvan'ın başlattığı Josef'in ortasında Oğuzhan'ın servisinde Larin'in golü oyuncu kalitesinin ilk yansımasıydı. İkinci golde de Ghezzal sahnedeydi. Galibiyeti mücadele farkı değil oyuncu kalitesi belirledi. Ofsayttan golü iptal edilen Batshuayi'den uzun bir aradan sonra alkışlarla sahayı terkeden Oğuzhan'a kadar siyah-beyazlı oyuncular kazanmak için karakter ortaya koydu. Göztepe'de Maestro'nın 69'da Soner'in yerine Yalçın, Halil'in yerine Jahovic değişikliklerine Önder hoca Oğuzhan-Can Bozdoğan değişikliğiyle cevap verdi. Ümit Öztürk'ün ikinci sarıdan Rosier'e gösterdiği kırmızı "verilebilir ama ağır bir karardı..." Son saniyelerde Jahovic'in vuruşuna da geçit vermeyen Ersin'ın yıldızlaştığı maçta Beşiktaş galibiyeti, Göztepe ise ofansif ve zevk veren modern oyunuyla alkışı hak etti.