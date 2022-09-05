FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Weghorst oyunun ve takımın liderliğine soyunuyor. Sadece attığı gollerle ya da dün Ankaragücü deplasmanında olduğu gibi gollere katkısıyla değil önde rakibe baskı oluştururken de başrole soyunuyor. Hem kendi presini yaparken hem de el kol hareketleriyle arkadaşlarına çağrı yaparak gösterdiği hırs gözlerden kaçmıyor. Özetle geçen sene çok koşan, çok pozisyona giren ama attığından 3 fazlasını kaçırdığı için sözleşme teklif edilmeyen Batshuayi'den farklı olarak gol ve asistlerinde de yıldızı parlamaya devam ediyor. Eryaman'da Tolga Ciğerci'nin ortası kademesini kaybetmiş Beşiktaş defansının arasında Beridze'nin kafayla attığı açılış golüne Weghorst'un önderliğinde Muleka ve N'Koudou ile hemen cevap verdi. İlk yarı da Dele Alli ilk golünü atsa da Salih ve Gedson'la birlikte geçen haftanın dinamizminden uzaktı. İlk golü yedikten sonra 2 gole cevap vermek İsmael'in takımı için çok kıymetli bir görüntü. Ancak 47'de Beridze'nin bu sefer Rosier'in arkasından kaçıp attığı ikinci gol ciddi konsantrasyon uyarısı içeriyor. Böyle kritik bir deplasmana Ersin'in kulübede oturtulup yerine kaleci Emre ile başlanması gereksiz bir riskti. Eğer Ersin'in bugünden yarına bir transferi yoksa! Valerien'in 66'da Dele Alli'yi çıkarıp iki ay sakatlığından sonra Josef'i alması çetinceydi. Mücadeleci gücü düşen ve gergin oyunda böyle bir tecrübeye ihtiyaç vardı. Özellikle takımı adına savaşan Tolga Ciğerci, Beridze ve arkadaşlarının gayreti yetmedi. Gergin maçı N'Koudou'nu penaltı golüyle hak eden Beşiktaş kazandı, ancak sahaya giren taraftarın misafir takım oyuncusuna saldırısıyla Türk futbolu kaybetti. Bu gergin maç tarzı ve çirkin saldırı görüntüleriyle ülke futbolu ileri değil geri gider.