FATİH DOĞAN

Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferinden sonra şampiyonluk oranları güncellenmeli... 25 milyon Euro'ya takım kuran Beşiktaş, 100 milyon Euro'luk takım efekti oluşturabilir. Dün Sivas maçında ortaya çıkan potansiyel kendini hissettirdi. Kalitenin hırsla bütünleşip başarılı bir takıma dönüşmesinin ayak izleri vardı. Dele Alli teknik kapasitesi, oyun hakimiyeti kadar dün gece 26 yaşında bir yıldız olarak hırsıyla yeni çıkış yakalamaya, bir başarı hikâyesi yazmaya geldiğini tribünlere hissettirdi. Sadece Dele Alli değil, Beşiktaş "başarıya aç, çıkış arayan" bir sürü futbolcudan kurulu bir takım...

Weghorst'un Rosier'in ortasında attığı kafa golünden ziyade Muleka'ya yaptığı topuk pası asisti çok üst seviyede kalite içeriyordu. İyi oyuncu, iyi oyuncuyu tetikler ve destekler. Önde Weghorst, arkasında N'Koudou, Dele Alli, Muleka, gerisinde Salih, Rosier, Gedson standart üstü bir performans sergiledi. Hırslı-yıpratıcı, kaliteli-iş bitirici bir ekip oldular. Bu tabloyu Ghezzal, Cenk Tosun, Josef'in destekleyeceği düşünüldüğünde Beşiktaş çok gol atar, çok can yakar. Her takım Sivas gibi orta sahada bu kadar kırılganlık yaşamaz. Necip ve Saiss'in hatasız oynadığı maçta geri dörtlünün sağındaki Rosier iki maçtır ülkeye "Nasıl büyük takım beki olunurun" örneklerini sergilemeye devam ediyor...