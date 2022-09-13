FATİH DOĞAN

Beşiktaş camiası, tribünü gerilince takım da sahada geriliyor. Kim ne derse desin Ankaragücü maçında yaşanan olayların ardından Beşiktaş'ın konsantrasyonu da sarsıldı, gerilen oyuncuların performansı da bozuldu. MHK'nin sezon başından bu yana doğru düzgün maç yönetmemiş, Beşiktaş'la negatif geçmiş ilişkisinden doğal gerilim kaynağı Halil Umut Meler'i ataması ayrı bir skandal karardı! Hakem Meler'in var olan gerilimi artırdığı kesin… Maç boyunca vücut dili, kartlardaki tavrı dikkat çekici olmakla birlikte Beşiktaş'ın net penaltısını vermeyerek sonuca direkt etki etti.

VAR ile birlikte vermedikleri penaltı pozisyonu şu: Top yerdeki oyuncu Duarte'nin koluna çarpmıyor! Duarte ayağıyla vuracağı yerde yere yatıp kafayla topu çıkarmaya çalışıp topu eliyle perdeliyor. Bu penaltı değilse nedir? Zannedersin voleybol maçındayız! Kapanan takım karşısındaki değişiklikler ayrı bir yazı konusu. Geceden çıkan sonuç şu: Beşiktaş yönetimi ya takımı gerilimden uzak tutacak ya da gerilim kaynaklarına yoğunlaşacak!