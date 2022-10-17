FATİH DOĞAN

Beşiktaş tribünleri oyundan ve skordan memnuniyetsizliklerini dile getirerek 65. dakikada "İsmail uyuma değişiklik yapsana" diye topyekün tezahürat yaptı. 2 dakika sonra Dele Alli yerine Cenk'i, Salih yerine Gedson'u oyuna aldı. Valerien, seyircinin etkisiyle değişiklikler yaptı. Arkasından da Cenk Tosun'un beraberlik golü geldi. Peki bu ana kadar sahada ne oldu?

Beşiktaş, Rosier'in ortasıyla Trabzon'a kendi kalesine gol attırdı. Sol kanadı yine eksikti. Sezon başından bu yana vasatı aşamayan Masuaku, rakibe asist yapacak kadar büyük maç gerçeklerinden uzak bir oyuncu olduğunu gösterdi. Beşiktaş'ın sol kanadı N'Koudou'nun gelmesine rağmen zayıf kaldı. Böyle olunca da Weghorst'a oyun akışı yeterli olmadı ve Valerien İsmael, bu görüntüyü değiştirmek için hamle yapamayınca seyircinin müdahalesi geldi. Bir teknik adamın tribünlerin 'oyuncu değiştir' dedikten sonra hamle yapması ve giren Cenk'in gol atması acı bir durum. Burada temel nokta şu, bugün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi destekleyen-desteklemeyen bütün Beşiktaşlıların tribünde İsmael için 'İstifa' söylemini paylaşması. Sahasındaki son 3 maçı kazanamayan, istifa sesleriyle uğurlanmış bir teknik direktör ile yol devam etmek zor yol. Beşiktaş yönetimi, şampiyonluk şansını tamamen kaybetmeden gereğini yapmalı, taraftarına kulak vermeli.