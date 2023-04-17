FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ın yolunu açmak, Trabzonspor'un da kaybettiği yolunu yeniden bulmak için çıktığı derbi, iki takımın da aşırı kontrollü tavrı nedeniyle sönük başladı. Özellikle ilk yarı ev sahibinin risk almayan sakin ve dengeli oyununa misafir takım da ayak uydurunca maç hem tempo hem de pozisyon erozyonuna uğradı. İlk yarı Beşiktaş'ın geçiş problemini Saiss'in kanatlara attığı uzun toplar gideremedi. Beşiktaş orta sahasının bu konudaki geçiş problemi sorunu oyununu direkt etkiledi.

İkinci yarı daha canlı ve heyecanlı bir maç izledik. İki takım da önce birbirini yoklayan, sona doğru yaklaştıkça kazanmak için karşılıklı saldıran iki boksör gibiydi. İki hoca da hamlelerini yaptıktan sonra maçın güzelleştiğini gördük. Pozisyonları, heyecanı ve kalecilerin kurtarışlarını izledik. Özellikle Markovic ve Onur ön plana çıktı. Hatta müthiş kurtarışlarıyla Mert ve Uğurcan'ın önünde maçın yıldızı olabilecek bir performans sergilediler. Trabzonspor'da her pozisyonun içinde Markovic vardı. Son bölümde Beşiktaş, Redmond'un şutu, kornerde Salih'in kafası ile Uğurcan'ı zorlayarak Trabzon'un ataklarına reaksiyon gösterebildi.

Trabzonspor'un pozisyon üstünlüğünü Beşiktaş, Mert'in güvenli kollarında amorti edince derbiden gol sesi çıkmadı. Beraberlik iki takıma da yaramadı ama önde giden takımlara nefes aldırdı. Bu sonuç iki takımı da sevindirmez, bilakis üzer.