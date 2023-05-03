FATİH DOĞAN

Beşiktaş şampiyonluk yarışının içine girdi mi? Liderlik şansı var mı?

Asbaşkan Emre Kocadağ, Hatay ve G.Antep maçları için "UEFA'ya gideceğiz" dedi. Bu başvurudan sonuç çıkar mı? Beşiktaş, G.Saray derbisini kazanarak, şampiyonluk yarışına balans ayarı yapıp, kendisine 'Fırsat pozisyonu' açtı. Şenol Güneş ve umut vadeden futbolu diyor ki; "Biz 80 puanı toplayalım. Favori G.Saray'ın ve potaya giren F.Bahçe'nin puanlar kaybetmesini bekleyelim." Asıl olay şu: "Derbi öncesi Beşiktaş'ın şampiyonluğuna hayal diyenler, bugün 'acaba olur mu' demeye başladı.









Bu da rakiplerin üzerine stres yükü bindirdi. Matematik olarak liderlik şansı var ve Beşiktaş bu ihtimalin peşinden gitmeye kararlı. Bu motivasyonla alay edilmez, tam tersine saygı duyulur. Beşiktaş baştan beri TFF'ye, Hatay ve Gaziantep maçları için "UEFA'nın kendine uyguladığı kriterleri uygula" diyor. Kocadağ'ın, UEFA vurgusu "Sonuna kadar Beşiktaş'ın hakkını arayacağız" noktasında. Konuyu hukuken bağlamamak için Tahkim Kurulu'na başvurmadı. TFF yönetiminin imzalı karar defterinin sayfasını istiyor. Gidilse bile UEFA'nın "Ben böyle yapıyorum ama yerel federasyonlara tavsiye ediyorum, TFF ile çözün, muhatap orası" deme ihtimali çok yüksek. TFF de bunu bildiği için konuyu tartışmaya dahi açmadan, jet hızıyla usulen hata yaparak kararını verdi. Beşiktaş ile TFF, bu tercihle hem paydaş hem karşı taraf oldu. Ahmet Nur Çebi ile Mehmet Büyükekşi de öyle…





OKAN BURUK İKİ YIL DAHA KALMALI



Okan Buruk ile Galatasaray yeni bir sözleşme imzalamalı mı?

Hoca sarı-kırmızılıları şampiyon yapamazsa, yönetimin devam etmeyeceği söyleniyor. Okan Buruk'u başarılı buluyorum.









Geriden geldi, lider yaptı. Bu kadar yıldızı yönetmek kolay değil. Şampiyonluğun favorisi hâlâ G.Saray. Olursa zaten kimse göndermez. Bu saatten sonra kaybederse ağır travma olur. Ama sonuçtan bağımsız bence 2 yıl daha sözleşme yapılmalı.





BAŞKAN ÇEBİ YANIT VERECEK!



G.Saray ile F.Bahçe arasındaki sosyal medya demeçleri, Beşiktaş'a da sıçradı. Asbaşkan Serhan Çetinsaya attığı bir tweet ile tepki çekti. Burada yazmayı çok uygun bulmadığımız üslup ve dil için yorumunuz nedir?

Beşiktaş, G.Saray ile derbi oynayacak, öncesinde TFF Riva binasına F.Bahçe ve G.Saray'ın başkanları ziyaret yapıyor. Demeçlere ve yansıyanlara göre dışarıdan görülen tablo şu; TFF, MHK ve hakemlere güvenmiyoruz. Etki altında kalabilirler diye Riva'ya gidiyoruz…

1- Başkanların TFF'ye gitmesine karşı değilim ama TFF başkanının tarihi derbi öncesi kabul alması yakışıksız.

2- Derbiyi oynayan Beşiktaş nerede? Bu tabloda yok. Bir de "Ali Şansalan'ı Beşiktaş istedi, Ahmet Nur Çebi istedi ve aldı" diyerek manipülasyon yapıp, inanmamızı bekliyorlar. İlişkilerini neredeyse savaş seviyesine getirmiş Beşiktaş'ın böyle bir hamlesinin olmadığı, ciddiye alınmadı. Beşiktaş'a karşı yapılan bu algı operasyonu da tutmadı. Beşiktaş'ın asbaşkanı Serhan Çetinsaya'nın taraftar sosuna boyanmış tweetinden rahatsız olunması ve cevap verilmesi G.Saray yönetiminin hakkıdır, takdiridir. Ancak buna cevap verirken F.Bahçe'nin karıştırılması anlaşılır durum değil! Genel sekreterin açıklamasının içeriği tezatlarla dolu. Çetinsaya'nın Koç'la hiçbir işi olmadığı halde Beşiktaş'ın 50 yıla yaklaşan Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Rahmi Koç etkisiyle başlayan ve kurumsal BEKO sponsorluk ilişkisi üzerinden yapılan açıklama şahsı değil, kurumu, Beşiktaş'ı hedef almıştır. Öğrendiğim kadarıyla Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir basın toplantısıyla bu saldırılara cevap verecek.









İLİŞKİNİN TEK İLACI ŞAMPİYONLUK



F.Bahçe, Jesus ile masaya oturmalı mı? Siz Portekizli teknik adamı başarılı buluyor musunuz?

İki kupa hedefi olan bir takım var sonuçta... Fenerbahçe ile Jorge Jesus ilişkisi çok yıprandı. Portekizli hoca, kendisine gösterilen sevgiyi ve desteği hor kullandı. 3'lü savunma ve oyuncu tercihlerinde kendi yanlışlarında çok ısrar etti. Bu ilişkiler onarılabilir mi? Onarılır. Bunun en iyi ilacı şampiyonluk olur. Ama olamazsa, ilişki yürümez.



TEKKE'YE SIRA GELECEK



İstanbulspor, Fatih Tekke ile başarılı işler yaptı. Ligde kalma adına umut oldu. Trabzonspor aceleci davranmayıp, Tekke ile yola devam edebilir miydi?

Fatih Tekke'yi tanırım. Güzel adamdır, zekidir. Trabzon'un damıtılmış has çocuğudur. Bugün ya da yarın fark etmez, Trabzonspor'da görev ona da gelecek. 'Hazır mı' derseniz, hazır... İstanbulspor'da iyi işler yapmaya devam etmesi yeterli.