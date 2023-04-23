FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçında iki puan kaybına yol açan en önemli eksiği; saha içi liderinin olmamasıydı. Trabzon deplasmanında ilk 50 dakika hatta 95 dakika maçı izleyenler, psikolojik açıdan kırılgan bir dönem yaşayan Trabzonspor karşısında siyah-beyazlı takımda ateşleyici, reaksiyon yaptıracak bir liderin yokluğunu fazlasıyla hissetti.

Kaptanlık pazubandını koluna takan Cenk Tosun'un iyileşip 11'de başlaması net olarak hissedildi. Cenk'i değerlendirirken dün akşam sadece Redmond'a yaptığı asiste, yakalayıp atamadığı net gol pozisyonuna bakarak değerlendirmiyorum. Hem takıma yaptığı liderlik hem de Aboubakar'a sağladığı oyun konforunu dikkate alarak değerlendiriyorum. Aboubakar'ın 3-4 kişiyi geçerek attığı harika gol, kendine yakışan bir kareydi.

Dün Şenol Güneş'in idman performansını beğendiği Rosier'in 11'de başlatması ve oyuncunun buna verdiği olumlu cevap değerliydi. Rosier iyi motive olur ve eski formunu yakalarsa Türkiye'nin en iyi sağ beki olduğu fikrimi hatırlatmak isterim.

Ümraniyespor'un Mustafa Er'le ateş çemberinden çıkma gayretini gördüm ama kalite farkı buna engel oldu. Orta sahada Gedson'un dinamik oyunu ve orta sahanın daha derli toplu futbolu net galibiyeti getirdi. Beşiktaş için Galatasaray derbisi tamam ya da devam maçı olacak. Ümraniye'nin kayıpsız geçilmesi bu açıdan çok önemli.