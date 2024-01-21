FATİH DOĞAN

Yer Pendik... Hava soğuk ve yağmurlu… Umut Nayir'in maç başlar başlamaz attığı golü Santos dahil hiç kimse beklemiyordu. Portekizli hoca, saha kenarında maçın gidişatını ve başına gelecekleri sezmiş olacak ki erken golü çıkarmak için futbolculardan daha çok efor sarf etti. Ancak Beşiktaş'ın 11'i buna cevap verecek oyun kalitesinde değildi. Orta sahda top hakimiyetini alamadığı gibi, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde golü getirecek baskıyı ve pozisyon üretecek kaliteyi sergilemekten çok uzaktı.

Santos saha kenarından sürekli uyarılar yapsa ne olacak, tercih ettiği oyuncular ve değiştirdiği futbolcular Pendikspor'un hırsının ve oyun aklının önüne geçecek performanstan çok uzaktı. EURO 2024 aşkına Fenerbahçe'den Pendik'e gelen Umut Nayir, krizdeki Kayserispor'dan fırsat transferi Thiam ve Halil Akbunar 4-0'lık yenilginin baş aktörü oldular.

Sahada oyun lideri olmayan, mücadeleden başka stratejisi olmayan, kanat organizasyonları bulunmayan Beşiktaş'ta Santos, Ghezzal ile bunu aşmak istedi ancak o da mazide hoş bir seda olarak kalan performansından çok uzaktı. 66'da Cenk ve Semih çıkıp, Muleka ile Rebic'le yapılan son hamle de çözüm değil skor çöküntüsü getirdi.

İlk yarıdaki orta saha ve hücum sorunlarına, ikinci yarıdaki savunma hataları da eklenince Beşiktaş 4-0'la ağır bir yenilgi aldı. Üstelik ligin averaj takımı Pendikspor'dan! Bu oyun ve yenilgi Fernando Santos'a Beşiktaş'ın gerçek yüzünü göstermiştir. Kadro mühendisliğinin ne kadar yanlış yapıldığını ve kalite sorununun gördüğünden daha büyük olduğunun bizce farkına varmıştır.